36 bin 837 öğretmen atandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 87 branşa 36 bin 837 öğretmen ataması yaptı.

Öğretmen ataması için bakanlığın Baş öğretmen Salonunda tören düzenlendi. Törene, İstanbul'daki programları nedeniyle bulunamayan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, telekonferans yoluyla katıldı. Törende ayrıca Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Müsteşar Yufus Tekin ve bakanlık bürokratları ileöğretmen adayları ve aileleri bulundu.

Bakan Avcı, törende yaptığı konuşmada, son 10 yılda toplam 408 bin 47 öğretmen atamasının gerçekleştirildiğini belirterek, bunun Cumhuriyet tarihinde, bu kadarlık zaman dilimi içinde yapılan en büyük atama olduğunu ifade etti. Hükümet olarak öğretmenlere yönelik çok ciddi adımların atıldığını belirten Avcı, 'Hala yapacak çok şeyimiz var. İnşallah zaman içerisinde bunları peyderpey yapacağız' dedi.

'Atanamazsanız da hayırlısı olsun'

Bugün yapılacak atamalar sonucunda ataması yapılamayanların üzüleceğini ifade eden Avcı, öğretmen adaylarına 'Her şeyin hayırlısı olsun. Sonuç ne olursa olsun bunun hayırlı olmasını diliyorum. Atanacak öğretmen adaylarını da şimdiden tebrik ediyorum' diye seslendi.

Atanan öğretmenlerin 11 Eylül'de uyum eğitimlerinin başlayacağını belirten Avcı, bu eğitim sırasında da öğretmenlerle biraraya geleceğini söyledi.

Atamalar 40 bine tamamlanacak

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hikmet Çolak, bakanlığın büyük bir camia olduğunu ifade ederek, 145 branşta öğretmenin istihdam edildiğini belirtti. Bugün yapılacak atamalarda 87 branşa öğretmen alınacağını anımsatan Çolak, diğer branşlara ise boş kadro ve sınava giren olmaması nedeniyle atama yapılmadığını bildirdi. Atama sonucunda boş kalan kontenjanlara, 26. tercihini işaretleyerek 'boş yerlere giderim' diyen öğretmen adaylarının puan üstünlüğüne göre atamalarının akabinde gerçekleşeceğini anlatan Çolak, atamaların 40 bine tamamlanacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Erdem ve Müsteşar Tekin, salondakilerden kura numarası için rakam istedi. Belirlenen kura numarasına göre yapılan atama sonucunda salonda, ataması yapılan öğretmen adayları sevinç çığlıkları attı. Erdem, atamaların hayırlı olmasını diledi.

Minik bebeğiyle, eşiye veya anne ve babasıyla atama sevincini paylaşan öğretmenler, göz yaşlarını tutamadı. Kimileri ise atama sevincini, cep telefonuyla yakınlarını arayarak paylaştı.

Atamaya 99 bin 514 aday katıldı, sonuçlara göre ise toplam 36 bin 837 öğretmen adayının ataması gerçekleşti; yani öğretmenlerin 3'te 2'si işsiz denilebilir.