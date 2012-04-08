356 bin ev sahibi daha beyanname verdi, kiracıyı korku sardı

Kira beyannamesinde bulunan mükellef sayısı yüzde 41 artarak 1.1 milyon oldu. Ev sahibi vergi yükünü kiracıya yüklemek isterse davada kaybedeceği uyarısı yapılıyor. Maliye Bakanı Şimşek, doğrudan vergi gelirlerini artırmak için uygulamaya koydukları kira beyannamesinin başarılı sonuç verdiğini belirterek, 2011’de sadece kira geliri beyanında bulunan mükelleflerin yüzde 41 artarak 808 bin 406’dan 1 milyon 137 bin 765’e çıktığını söyledi.

Yine 2011 yılında beyan edilen kira gelirinin 4 milyar 193 milyon 450 bin 112 lira artarak 17 milyar 173 milyon 302 bin 92 liraya ulaştığını kaydeden Şimşek, “2011 yılı kira geliri tutarında, bir önceki yıla göre yüzde 32’lik artış söz konusu’’ dedi.



Ancak enflasyon yansıyabilir



Habertürk gazetesinin haberine göre; kira beyannamesinde yaşanan bu patlama, dikkatleri ev sahiplerinin vergi yükünü kiraya yansıtıp yansıtmayacağı sorusuna çevirdi. Vergi uzmanı Sezgin Özcan, bu soruya “Yasal olarak mümkün değil” yanıtını verdi. Özcan, örnek bir hesaplama yaparak, “Diyelimki 100 TL kira ödeniyor, bu yaklaşık 10-12 TL’lik bir stopaj yükü oluşuyor. Diyelim ki ev sahibi bunun üzerine yüzde 10 enflasyon zammı yapmak istiyor ve 120 TL talep ediyor.

Kira sözleşmenizde artış oranına ilişkin madde yoksa kabul etmek zorunda değilsiniz” dedi. Özcan, Yargıtay içtihatlarının kira artışını enflasyon oranıyla sınırladığını belirterek, “Yani 100 TL’lik kira 110 TL’ye çıkabilir, ev sahibi daha fazla istiyorsa davada kaybeder” diye konuştu. Özcan ayrıca, piyasada konut arzında sıkıntı olmadığını dile getirerek, ev sahiplerinin kiracı bulmakta sıkıntı çektiğini, bir de ekstra zamla kiracı kaçırmak istemeyeceklerini öngördüğünü kaydetti. Özcan, şöyle devam etti: “Piyasada zaten ev sahibinin enflasyon oranında zamyapma alışkanlığı da az çok oturdu. Sıkıntı belki ofis piyasasında çıkabilir, çünkü işyerlerinde kirayı bankadan yatırmak zorunlu. Eskiden 500 TL’nin elden alındığı bir kira bankada bin TL ise bin TL olarak yansıyacak. Burada bir maliyet artışı ve sıkıntılar yaşanabilir.”

Uzmanlar uyarıyor: Ev sahibi vergi gelirini kiraya yansıtamaz. Enflasyonun üzerinde zam olursa dava açın.



356 bin kişi ilk kez bu yıl beyanname verdi

Maliye bankadan kira gelirlerini belirleyip ev sahiplerini uyarınca 356 bin kişi daha ilk kez beyanname verdi. 2010 yılı kira gelirlerine ilişkin olarak ilk defa beyanda bulunanmükellef sayısının 150 bin 837 olduğunu hatırlatan Şimşek, 2011’de ilk defa beyanda bulunanların sayısının ise yüzde 136 artarak 356 bin 308’e çıktığını söyledi. Şimşek, sadece kira geliri beyanında bulunan mükellefler esas alındığında, 2011 yılında beyan edilen gayrimenkul sayısında yüzde 31’lik artışla 2.4milyon adede yükseldiğini söyledi. Şimşek, yıllık gelir vergisi beyannamesinde diğer gelirlerle birlikte kira geliri beyan edenmükellef sayısının da yüzde 39 artışla 1.3milyona ulaştığını belirtti.