355 subaya yeni davamı geliyor?

T24

6 plan seminer ve toplantı

Tutuklu paşa sayısı 54 oldu





32 generalin ismi

Habertürk gazetesinin haberine göre, İnternet Andıcı ve Ergenekon Davaları’na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kritik bir karara daha imza attı. Karar süreci, emekli Albay Dursun Çiçek’in imzasını taşıdığı ileri sürülen “İrticayla Mücadele Eylem Planı” davasıyla birleştirilen İnternet Andıcı Davası’nda kapalı oturumda dinlenen gizli tanık Efe’nin “Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ile 8. Kolordu Komutanı Saldıray Berk’in bazı evlere silah yerleştirerek Fetullah Gülen Cemaati üyelerine ait oldukları iddiasıyla kaos çıkaracakları ve cemaat üyelerini tutuklayacakları” iddiası ile başladı. Son olarak dinlenen gizli tanık Ethem’in de iddiaları doğrulaması ve “Bazı askerlerden 8. Kolordu Komutanlığı’nda darbe için toplantılar düzenlendiğini duydum“ şeklinde ifade vermesi üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Genelkurmay Başkanlığı’na bir yazı yazarak “2009 yılında 8. ve 9 Kolordu komutanlıklarında plan semineri, iç güvenlik semineri ile vesair adlar altında yapılan toplantılara katılanların ad ve sicil numaralarıyla birlikte bildirilmesi”ni istedi. Mahkemenin bu talebine Genelkurmay Ceza Hukuk İşleri Şube Müdürü Hâkim Albay Şakir Aytaş imzasıyla yanıt verildi.Yanıtta 2009 yılı Ocak-Aralık ayları arasında Kolordu İç Güvenlik Semineri (10-11 Ocak katılımcı sayısı 110), Kolordu EMASYA Semineri (26- 27 Şubat katılımcı sayısı 36), Kolordu Plan Semineri (8 Ocak katılımcı sayısı 62), Kolordu İç Güvenlik Çalışması (9 Ocak katılımcı sayısı 45) Kolordu EMASYA Semineri (22 Aralık katılımcı sayısı 64) Kolordu İstihbarat Semineri (24 Kasım katılımcı sayısı 43) yapıldığı bilgisi yer aldı. 6 seminere 32’si general 355’i subayın katıldığı bildirilen yanıtta tek tek isimler ile rütbe ve sicil numaraları sıralandı. Yanıtta 9. Kolordu Komutanlığı tarafından 22 Aralık 2009 tarihinde yapılan ‘Kolordu EMASYA Semineri’ne katılanlara ait listede MİT temsilcisinin adı da açıkça yer aldı. 4 generalin katıldığı seminere ait listede 59 subayın ismi ve sicil numarasının yanı sıra katılımcılar arasında bulunan MİT temsilcisi ile bir kaymakam, bir başsavcı ve iki başkomiserin kimlik bilgileri de yazıldı.Balyoz davası kapsamında, Kuzey Görev Grup Komutanı Tümamiral Güneş ile Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ali Sadi Ünsal dün sabaha karşı çıkarıldıklarımahkemece tutuklandı. Böylece cezaevinde tutuklu bulunan general ve amiral sayısı 54’e yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tutuklu durumdaki muvazzaf personel subay ve astsubaylarının toplamsayısı ise 210. Haklarında tutuklama kararı bulunan 3 general ise henüz cezaevine konulmadı. Orgeneral Nusret Taşdeler ile TümgeneralMustafa Bakıcı sağlık raporu aldı. Tümamiral Ahmet Sinan Ertuğrul ise TCG GEMLİK firkateyni ile uluslararası görevde. Firkateyn son olarak üç gün önce Cibuti liman ziyaretini gerçekleştirdi.2009 yılında yapılan seminer ve toplantılara katılanlar arasında biri orgeneral, üçü korgeneral, 7’si tümgeneral, 21’i tuğgeneral 32 general bulunuyor: İşte mahkemeye ulaşan listede adı bulunan generaller: Orgeneral Saldıray Berk, Korgeneral Korkut Özarslan, Korgeneral Eyüp Kaptan, Korgeneral Tevfik Özkılıç, Tümgeneral Ergüder Toptaş, Tümgeneral Hüsmen Akdeniz,Tümgeneral Ömer Bayraklı, Tümgeneral Tunay Bilgen, Tümgeneral Mehmet Daysal, Tümgeneral A. Tamer Büyükkantarcıoğlu, Tümgeneral Mehmet Çörten,Tuğgeneral Mete Salt, Tuğgeneral Oktay Bingöl, Tuğgeneral İsmail Hakkı Önder, Tuğgeneral Yücel Karauz, Tuğgeneral Nehir Aydın, Tuğgeneral Ferhat Özsoy, Tuğgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Tuğgeneral Taner Düvenci, Tuğgeneral Turgay Bakkal, Tuğgeneral Haluk Cumali Çetinkaya, Tuğgeneral Hamza Koçyiğit, Tuğgeneral Levent Gözkaya, Tuğgeneral Şeref Oğuş, Tuğgeneral İlhan Bölük, Tuğgeneral Osman Ünlü, Tuğgeneral Mustafa Küçükayan, Tuğgeneral Orhan Çınar, Tuğgeneral Muhittin Yenikeçeci, Tuğgeneral Cengiz Demirci, Tuğgeneral Salih Sevil, Tuğgeneral Burhanettin Aktı, Tuğgeneral Halit Günbatar.