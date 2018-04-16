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354 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 48 kişiye sahte öğretmen diploması düzenlemek suçundan 354 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski beden eğitimi öğretmeni Ziya Kadiroğlu tutuklandı

16 Nisan 2018 15:09

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, 48 kişiye sahte öğretmen diploması düzenlemek suçundan 354 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski beden eğitimi öğretmeni Ziya Kadiroğlu tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu geçen 5 Nisan\'da Adana merkezli olarak İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa\'da 73 adrese operasyon düzenledi. \'Son Alo\' adı verilen operasyonlarda kendilerini jandarma, savcı, polis gibi tanıtarak aradıkları kişileri dolandıran 60 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 49\'u tutuklanırken,11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
354 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANIYOR
Tutuklanan zanlılardan, ayağı kırık olan Ziya Kadiroğlu\'nun 2016\'da çökertilen sahte öğretmen diploması veren 16 kişilik şebekenin lideri olduğu ortaya çıktı. 48 kişiye sahte öğretmen diploması düzenleyen Kadiroğlu\'nun, Adana 10\'uncu ve 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemelerinde, \'suç örgütü kurmak, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yapmak, haksız kazanç elde etmek, değişik illerde, sınavlara girecek olanlara sahte kimlik ve evrak düzenlemek\' suçlarından 354 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.

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