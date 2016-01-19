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Dünya
Deutsche Welle

'3500 kişiyi kölesi yaptı'

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir raporda terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerine ilişkin çarpıcı rakamlara yer verildi.

19 Ocak 2016 22:42


BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve BM Irak Yardım Misyonu tarafından hazırlanan bir rapora göre terör örgütü IŞİD Irak'ta çoğunluğu kadın ve çocuk 3500 köleye sahip. Kölelerin büyük kısmını Ezidiler oluşturuyor. IŞİD köleleri arasında diğer etnik ve dini azınlıkların mensupları da bulunuyor.

Soykırım suçu

Raporda, IŞİD'in elindeki tutsakların kurşunlanarak, kafaları kesilerek, yüksek binalardan atılarak ve diri diri yakılarak öldürüldükleri belirtildi. BM'ye göre terör örgütü Irak'ta "savaş suçu, insanlığa karşı suç ve muhtemelen soykırım suçu" işledi.

Yüzlerce çocuk kaçırıldı

Musul çevresinden 800 – 900 dolayında çocuğun ailelerinden kaçırılarak kendilerine zorla dini ve askeri eğitim verildiği kaydedildi.

Neden kaçıyorlar?

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Ra'ad el-Hüseyin, terör örgütünün denetimindeki bölgelerde insanların yalnızca şiddetten ölmediğini, gıda, su ve ilaç gibi temel insani ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için de can verdiğini söyledi. BM yetkilisi, ortaya çıkan korkunç manzaranın Iraklıların neden Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerine kaçtığını da ortaya koyduğunu vurguladı.

Ezidilere 'şeytana tapanlar' yaftası

Terör örgütü Ezidilerin yaşadığı bölgeleri 2014 yazında ele geçirdi. Binlerce Ezidi öldürülürken binlercesi de terör örgütüne tutsak düştü. IŞİD mensupları Ezidileri "şeytana tapanlar" olarak görüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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