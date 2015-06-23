350 yıllık mumyanın kalbinde eşinin ismi yazıyor

Fransa 'da Rennes arkeologları tarafından yapılan kazılarda kıyafetleriyle gömülen kadın mumya bulundu. Aradan 350 yıl geçmesine rağmen kıyafetlerinin nasıl bu kadar korunduğu da merak konusu oldu. Bulunan mumyanın kalbindeki kutuda eşinin isminin yazdığı, mumyanın soylu aileden gelen bir kadına ait olduğu anlaşıldı.

Şapkası bile var



Mumya kadının üzerindekiler o dönemin asil kadınlarının giydiği kıyafetlerden olduğu anlaşılıyor. Soylu mumya kadının üzerinde şapkası, yün bir pelerini ve eşek derisinden yapılmış mantar tabanlı bir de ayakkabısı bulunuyor.