350 kişi 150 milyonluk ev aldı

Yaklaşık bir aydır herkesin kulağı kriz haberlerinde. Gözler dolarda. “Kriz derinleşir, gündelik hayatı da etkilerse işimi kaybeder miyim?” korkusu yaşanıyor... Ama bu arada 350 kişi, 12 günde 150 milyon YTL’lik ev alışverişi yapıyor.



Sinpaş GYO’nun Halkalı-Küçükçekmece’deki projesi Bosphorus City’nin 3. etap satışlarına başladığı 11 Ekim 2008-23 Ekim 2008 arasındaki 12 günde 350 ev sattı.

Temeli henüz atılan, aralarında 2.5 milyon YTL’lik 3 yalının da bulunduğu evle temel aşamasında satıldı.

Sinpaş GYO’nun projede sıfırdan yaratacağı suni boğazın etrafındaki 247 dönümlük arazide forma dökülen ve iki yılda teslimatı yapılacak 2.750 konutluk projenin satışları bir pazarlama öyküsü.

Ancak satıştaki bu başarı aynı zamanda Türk insanının her zaman gayrimenkule ayıracak parasının bir kenarlarda bulunduğunu da gösteriyor.



Ödeme planı değişti



Gacemer, ‘Kriz döneminde bu talebi nasıl açıklıyorsunuz?’ sorumuzu şöyle yanıtladı:

“11 Ekim’de kampanyaya çıkacaktık. Televizyon, gazete ilanları başlayacaktı. Tam o arada küresel kriz patlak verdi. Eyvah ertelesek mi dedik. Toplantılar yaptık. Ama korkularım yersiz çıktı.

Sinpaş’ın adının arkasına çok uygun bir ödeme planı da koyunca satışlar bir anda fırladı. Markamıza güveniyorduk, indirim yapmadık, biz bugüne kadar hiçbir projemizde indirim yapmadık.

Kriz nedeniyle bir tek şey yaptık; ödeme planını değiştirdik. Kampanyaya yeni ödeme planıyla çıktık. 72 ay vadeli, peşinatsız, TÜFE endeksli cazip ödeme planıyla çıktık. Evlerin değerinin binde 7’si oranında aylık taksit, yılda bir kez de evin bedelinin yüzde 8’i kadar ara ödeme koyduk.

Fiyatı 180 bin YTL ile 2.5 milyon YTL arasında değişen evler iki yılda teslim edilecek. En büyük talep ortalama 300 bin YTL ile satışa çıkan 3 artı birlere oldu. Yaptığımız ankete göre ev alanların yüzde 85’i oturmak için ev almış. Orta üst gelir grubunu hedefliyoruz bütün projelerimizde. Bu kesimde her zaman gayrimenkule ilgi gösteriyor.”



“Ucuzken alayım kaygısı var”



Normal zamanlarda insanların paralarını bankaya yatırıp çok fazla yatırım seçeneği araştırmadığını söyleyen Gacemer, “Kriz döneminde ise ucuzken gayrimenkul alayım kaygısı oluşuyor. Bir de insanlar uygun koşulları ve güveni yakaladıkları zaman Türkiye’de her zaman gayrimenkul sektöründe sıfırdan projelere ilgi gösteriyorlar.

Deprem riski ikinci el konutlarda çok fazla. Zaten krizlerde birinci el değil ikinci el fiyatları düşüyor. Levent, Etiler bölgesinde daha 5 yıl önce metrekaresi bin dolardan gayrimenkul satılırdı. Şimdi bu fiyatlarla TOKİ’den ev almakta zorlanırsınız. Gayrimenkul Türkiye’de hep kazandırmış” dedi.



“Yüzde 60’ını satmış olduk”



Ulaştıkları satış rakamlarıyla bu yılki Autoshow’u solladıklarını anlatan Gacemer şunları söyledi:

“Dünyaca ünlü yüzlerce otomobil markasının bir araya geldiği Auto Show fuarında bile 2000 araba satılmışken, biz Bosphorus City’de sadece 12 günde 350 ev sattık. Yaklaşık 150 milyon YTL ciro yaptık. Ki bu Auto Show’un cirosundan daha fazla. Auto Show’un yaklaşık cirosu ise yanılmıyorsam 114 milyon YTL civarında oldu. 1 Ferrari, 5 Maserati, 4 Porsche, 122 Audi, 100 BMW satılmış bu yıl. Haziran 2008’de lansmanını yaptığımız Bosphorus City’de, 4.5 ay gibi kısa bir sürede bin 500’e yakın ev satarak projenin yüzde 60’ını satmış olduk.

Bizim yalı apartmanlarımızda 254 metrekarelik bahçeli havuzlu köşe dairelerimiz ile 3+1 143 metrekare ve 175 metrekare Saraybahçe evlerimiz, 195-213 metrekare aralığındaki Yeditepe Kuleleri’ndeki Penthouse dairelerimiz tamamen satıldı. 2000 metrekarelik dev satış ofisimiz Bosphorus City Galeri’yi 12 günde 2000 kişi ziyaret etti.”



Boğaz’ın ünlü yalıları Halkalı’da



Sinpaş GYO Genel Müdür Yardımcısı Seba Gacemer konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Sinpaş GYO, İstanbul Boğazı’nı, Bosphorus City projesiyle yeniden yorumluyor. Boğaz semtleri Ortaköy, Beylerbeyi, Kandilli, Emirgân, Kanlıca, İstinye, Yeniköy ve Paşabahçe bölgesini Bosphorus City’de canlandırdık.”

Projede 26 bin metrekare büyüklüğünde 720 metre uzunluğunda boğaz ve yine aslına uygun tasarlanan 2 boğaz köprüsü de bulunuyor”

Yalıların isimlerini de Boğaz semtlerinden seçtiklerini söyleyen Gacemer, “Satılan evler arasında yalılarda var. Bu yalılardan Çubuklu Yalısı 2.54 milyon YTL, Rumelihisarı Yalısı 2.26 milyon YTL, Yeniköy Yalısı ise 1.89 milyon YTL’ye satıldı” dedi.