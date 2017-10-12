"350 bin üreticinin ekmeğiyle oynanıyor"

CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, hükümetin Orta Vadeli Programda yer alan şeker fabrikalarının özelleştirilmesi halinde 350 bin üreticinin mağdur olacağına ve bu özelleştirmenin tekellere yarayacağına dkkat çekti.

Evrensel'de yer alan habere göre 2018-2020 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programda, özelleştirmelerin devam edeceğinin belirtildiğini ve şeker fabrikalarının da bu kapsamda yer aldığını hatırlatan Sarıbal, özelleştirmenin tekellere yarayacağı uyarısında bulundu.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin (TÜRKŞEKER) stratejik öneme sahip bir kuruluş olduğunu vurgulayan Sarıbal, “TÜRKŞEKER pancardan şeker üreten ve sektörde yüzde 50’den fazla paya sahip olan bir kuruluştur. Türkiye’de pancardan üretim yapan toplam 33 şeker fabrikası bulunuyor. Bunlardan 8 tanesi özel kuruluştur” dedi.

3 milyar dolarlık katma değer

Pancardan elde edilen şeker sektörünün 3 milyar doları aşan bir katma değer yarattığına dikkat çeken Sarıbal, “Türkiye’nin yıllık şeker ihtiyacı yaklaşık 3 milyon ton civarında iken şeker pancarı fabrikaları yılda yaklaşık 2.3 milyon ton üretim yapıyor. Yaklaşık 350 bin çiftçi ailesi bu işten ekmek yiyor. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi durumunda, aile bireyleriyle birlikte sayıları 2 milyonu aşan pancar üreticileri ile şeker tüketicilerinin ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmaları kaçınılmazdır” değerlendirmesini yaptı.

"Gelir uçurumu artacak"

Özelleştirmenin doğu–batı arasındaki gelir uçurumunu da artıracağını dile getiren Sarıbal, “İstihdam düşecek, kırdan kente göç hızlanacaktır” uyarısında bulundu. Bir yandan şekerpancarı üretimine kotalar getirilmesi; öte yandan çiftçinin üretimini sürdürememesi sonucu ortaya çıkacak olası şeker açığının, ithal edilerek kapatılacağı bilgisini veren Sarıbal, şöyle konuştu:

“Bu süreçte ucuz üretim yaptığı bahanesiyle nişasta kökenli şekerlere tanınan ayrıcalıklar sürdürülecek; ayrıca sanayide kullanılan şekerler tamamen mısırdan elde edilen şekerlere dayandırılacaktır. Ülkemizde pancar çiftçisinden esirgenen kaynaklar AB’nin pancar, ABD ve Arjantin’in mısır üreticilerine ve çokuluslu agro-sanayi tekellerine aktarılacaktır."

Sarıbal, şekerpancarı tarımının gerçek üreticilerin söz ve karar sahibi olduğu bir yapılanma içerisinde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.