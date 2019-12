350 bin şirkete tasfiye

T24- Bugüne kadar denetime tabi olmayan 810 bin şirketi zor günler bekliyor. Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek olan yeni Ticaret Kanunu, şirketlerin denetime tabi tutulmasını zorunlu hale getiriyor.







Zaman'ın haberine göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Denetim Genel Müdür Yardımcısı İmdat Ersoy, kâğıt üzerindeki 350 bin şirketin tasfiye edileceğini söyledi.Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) Temmuz 2012'de devreye giriyor. Kanunun en önemli yaptırımlarından biri sermaye şirketlerine bağımsız denetim şartı getirmesi.





Bu yeni durum için bir yönetmelik hazırladıklarını söyleyen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki İç Denetim Genel Müdür Yardımcısı İmdat Ersoy, "2012 ikinci yarısından itibaren sermaye şirketlerinin bağımsız denetimi zorunlu olacak. Bu sebeple yaptığımız araştırmada denetime tabi olmayan 810 bin şirket mevcut. Bunların 350 bini kâğıt üzerinde şirket. Bu şirketleri de ilgili süre içinde kısa yoldan tasfiye edeceğiz." dedi.

İlk etapta son 5 yıl genel kurul yapmayan, gayri faal durumdaki şirketleri tasfiye edeceklerini aktaran Ersoy, yeni kanunla birlikte tek düzen muhasebe sisteminin de yürürlükten kalkacağını vurguladı. Yeni yasadaki 22 mevzuatı İç Denetim Müdürlüğü'nün hazırladığını, bağımsız denetçilerin niteliğinin de bunlardan biri olduğunu aktaran Ersoy, hazırlanan yönetmelik çerçevesinde denetim yapacakların lisans alacağını, bunun için de bir eğitimden geçeceklerini aktardı. İlgili şirketler raporunu bakanlığa sunan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Bağımsız Denetim Merkez Koordinatörü Zafer Sayar ise bağımsız denetim şartının 84 bin serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavire iş yükleyeceğini söyledi.





Şu an yeni TTK'nın 400. maddesi gereği bu 84 bin kişiye bağımsız denetim eğitimi verecek öğretmenlerin eğitildiğini aktaran Sayar, "Eğitmenlerin eğitimini biz veriyoruz. Kısa süre sonra ülkede eğitimler başlayacak" diye konuştu.





Bağımsız denetim 10 bin TL'den başlar





Yeni TTK, kısa vadede sermaye şirketlerine orta vadede ise sendika, belediye, KOSGEB, KİT ve Kalkınma Ajansları'na zorunlu bağımsız denetim şartı koşuyor. Rasyonel Bağımsız Denetim Şirketi Denetim Müdürü Ozan Mısırlıoğlu'na göre küçük ölçekli bir anonim şirketi veya limitet şirketine en az 10 bin TL denetim maliyeti yükleyecek kanun sebebiyle ülkedeki bağımsız denetim şirketleri hacimlerini artırma peşinde. Kimisi şirket elemanlarını artırıyor kimisi yurtdışı firmalarla ortaklığa gidiyor.





Önceki gün Fransız Euraudit Denetim Şirketi'nin Türkiye temsilciliğini üstlenen Rasyonel Bağımsız Denetim Şirketi Denetim Müdürü Ozan Mısırlıoğlu, "Bizim hesaplarımıza göre ülkede 150 bin KOBİ, 2013'te mecburi denetim yaptıracak. Her birinden en az 10 TL alınacak." diye konuştu.





Bu sebeple ülkede şu an 500 civarında olan bağımsız denetim şirketi sayısının katbekat artacağını belirten Mısırlıoğlu, "İlk başta biz de yurtdışından ithal çalışan getireceğiz. Ancak orta vadede yeni TTK'nın 10 binin üzerinde işletme ve iktisat mezununa iş imkânı sunacağını söylemeliyim" diye konuştu.





Yeni TTK sebebiyle İstanbul'da sendikalar ile çalışma bakanlığını bir araya getiren Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refika Bakoğlu da sendikaların henüz bağımsız denetime hazır olmadığı görüşünde: "Fakat yeni TTK iş hayatında önemli düzenlemeler getirecek."