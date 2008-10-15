350 bin Euro’luk Ferrari için 10 Türk sıraya girdi

İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari’nin katlanabilir metal tavanlı yeni modeli California, Paris Fuarı’nda gerçekleştirilen dünya tanıtımının ardından geçikmeli de olsa dün İstanbul Autoshow’a geldi.



İşte Ferrari California



Ferrari California’nın tanıtımı kapsamında Türkiye’ye gelen Ferrari Avrupa Bölge Direktörü Massimo Gallotta, tüm dünyada çok hızlı sipariş aldıkları California modelinin 2011 yılına kadar toplam üretiminin büyük bölümünün şimdiden satıldığını belirtti.



3 bin adet üretim



DNA’sında bir yarış otomobilinin genlerini taşıyan Ferrari California’nın, 7 ileri vitesli ve yeni geliştirilen sürüş sistemleriyle dünya genelinde yepyeni bir Ferrari müşteri kitlesinin oluşmasına yardımcı olduğununu belirten Gallotta, bu modelden 2009 yılında 2 bin 500 ila 2 bin 800 adet arasında, 2010 yılında ise yaklaşık olarak 3 bin adet üretmeyi hedeflediklerini bildirdi. 2011 yılına kadar tüm üretimlerinin neredeyse şimdiden satmış durumda olduğunu dile getiren Gallotta, ekonomik kriz endişelerine rağmen binlerce müşterinin kapora vererek Ferrai California sipariş ettiğini bildirdi.



Üretimi artırmayız



Yoğun talebe rağmen üretim artışı öngörmediklerinin altını çizen Gallotta, planladıkları hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam edeceklerini söyledi. Şimdiye kadar sipariş veren Ferrari California müşterilerinin yüzde 60’ının daha önce hiç Ferrari müşterisi olmadıklarını belirten Gallotta, 2008’in Ferrari açısından önemli bir büyüme yılı olduğunun vurguladı. Yılın ilk yarısında gelirlerini yüzde 20.5 artırarak 969 milyon Euro’ya çıkardıklarını bildiren Gallotta, geçen yıl dünya çapında 6 bin 465 adet Ferrari sattıklarını bildirdi.



Şubatta Türkiye’de



Fer-Mas Oto Genel Müdürü Orhan Ülgür ise, Ferrari California modelini 2009 yılının şubat ayında ilk müşterilerine teslim etmeye başlayacaklarını belirterek, "350 bin Euro’dan başlayan fiyatla satacağımız 460 beygirlik araç için gelmeden 4 ay önce 10 kişi kapora verdi" dedi. Ferrari’nin bu yıl Türkiye’de 20-25 satış rakamına ulaşacağını belirten Ülgür, önümüzdeki dönem en fazla satacak modelin ise California olacağını söyledi. Ferrari’nin Türkiye’deki araç parkının 90’a yükseldiğini ifade eden Ülgür, bu yıl sıfır otomobil kadar kullanılmış araç sattıklarını kaydetti.



Kumandaları F1 araçlarındaki gibi



Ferrai California, litre başına 107 HP güç üreten 460 HP’lik motora sahip. 485 Nm’lik tork değerinin de etkisiyle 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyenin altında tamamlayan California, 7 ileri vitesli şanzıman, F1 araçlarında olduğu gibi direksiyon üzerinden yer alan kumanda pedallarıyla hızlı değişim sağlarken, otomobilin etkili biçimde 310 km/s’lik maksimum hıza erişmesine yardımcı oluyor. Ferrari California, 100 kilometrede ortalama 13.1 litre yakıyor.



