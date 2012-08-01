35 yüzücü arasında 33'üncü olan Büyükuncu olimpiyat rekoru kırdı

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda erkekler yüzmede 200 metre sırtüstünde yarışan Derya Büyükuncu, 3 kişinin yarıştığı 1. seride 2.01.68'le birinci oldu. Büyükuncu'nun derecesi ilk 16'ya girmek için yeterli olmadı. Büyükuncu 6. kez olimpiyatlarda mücadele ederek rekor kırmış oldu.

Olimpiyatlara 6. kez katılıp tarihe geçen milli yüzücü Derya Büyükuncu, Londra Olimpiyatları'nda yarıştığı erkekler 200 metre sırtüstünde başarılı olamayarak elendi.

Derya Büyükuncu, Aquatics Center'da yapılan ve 35 sporcunun katıldığı 200 metre sırtüstü elemelerinde 2 sporcuyla birlikte ilk seride yarıştı.

Serisini 2.01.68'lik derecesiyle ilk sırada tamamlayan Derya Büyükuncu, genel klasmanda ise 33. sırada yer alarak, yarı finale kalamadı ve olimpiyatlara veda etti.

200 metre sırtüstü elemelerinde ABD'li Tyler Clay 1.56.24 ile ilk sırada yer alırken, vatandaşı Ryan Lochte 1.56.36 ile ikinci, Çinli Fengling Zhang da 1.56.71'lik derecesiyle üçüncü sırayı elde etti.