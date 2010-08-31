-35 YILDA 30 BİN KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ ÇANAKKALE (A.A) - 31.08.2010 - Türkiye'nin çeşitli bölgelerini bisikletiyle gezen 65 yaşındaki Fahri Meral, 35 yılda yaklaşık 30 bin kilometre yol katetti. Fahri Meral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankaragücü Güçlüler Derneği bisikletçisi olarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü ile Ankaragücü'nün kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'dan Çanakkale'ye gelmek üzere yola çıktığını ve 750 kilometre yolu 6 günde katettiğini belirtti. Çanakkale'ye daha önce de bisikletiyle geldiğini kaydeden Meral, "Bu kutsal topraklarda bulunmaktan dolayı son derece mutluyum. Ankaragücü taraftarlarına buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ankaragücü'nün ligde başarılı bir sezon geçirmesini diliyorum" dedi. Yaklaşık 35 yıldır bisiklet kullandığını ve son 12 yıldır ise büyük bir şevk ve azimle pedal çevirdiğini ifade eden Meral, şöyle konuştu: "Bisiklet ile uzun yol yapmayı çok seviyorum. Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok bölgesini bisiklet ile dolaştım ve dolaşmaya da devam ediyorum. Yollarda çobanlar ve yaşlılarla sohbet ediyorum. İnsanlar bana misafirperverlik gösteriyorlar ve pek çok kişiyle bu sayede tanışıyorum. Bisiklet sporunu herkese tavsiye ediyorum. Sağlık ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları açısından güzel bir spor. Bisiklet turları da aynı şekilde insanların birbirlerini tanımaları, arkadaş ve çevre edinmeleri açısından oldukça yararlı. Bu turlarda hem spor yapabilir, hem de gezerek insanlarla tanışabilir ve çevre edinebilirsiniz. Bisiklet sporunun bu açıdan da oldukça faydası var."