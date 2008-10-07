35 yaşında 'mega-patron' oldu

ABD'de 700 milyar dolarlık kurtarma paketininin geçici yöneticiliğine, 2 yıldan bu yana ABD Hazine Bakanlığı'nda çalışan 35 yaşındaki Hint asıllı Neel Kashkari getirildi



''Dünyanın en büyük varlık yönetimi'' olarak da kabul edilen 700 milyar dolarlık fonun geçici patronluğuna getirilen Kahskari, ABD Hazine Bakanlığı'ndaki görevi öncesinde, yatırım bankası olan Goldman Sachs'da yöneticilik kariyerine sahip bulunuyor.



ABD Hazine Bakanı Henry Paulson'un uluslararası ilişkilerden sorumlu yardımcısı Neel Kashkari, 2 yıldan bu yana aynı bakanlıkta çalışıyor. 35 yaşındaki Neel Kashkari, yeni büronun yönetimini önümüzdeki üç ay süresince, yeni başkan göreve başlayana kadar yürütecek.



Emlak krizine karşı alınan önlemlerden sorumluydu



Hint asıllı Kashkari, Maliye Bakanlığı’nın emlak krizine karşı aldığı önlemlerden sorumluydu. Maliye Bakanı Henry Paulson gibi geçmişte Goldman Sachs yatırım şirketinde çalışan Kashkari, Paulson tarafından 2006 yılında bakanlığa danışman olarak getirilmişti.



Neel Kashkari, finans ve mühendislik eğitimine sahip. Kashkari, finans kariyerine başlamadan önce Amerika Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’da yeni teknolojilerin geliştirilmesine yardım etmişti. (Tempo24)







