-35 UZMAN YARDIMCISI ALINACAK ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na yazılı ve sözlü sınavla 35 ''Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar uzman yardımcısı'' alınacak. Başvuruda bulunmak için 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3, KPSSP11, KPSSP33, KPSSP36, KPSSP48, KPSSP108, KPSSP112 veya KPSSP115'ten 70 ve daha üzeri puan almak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 700 kişi içinde bulunulması gerekiyor. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iletişim, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat, iletişim fakülteleriyle en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin sosyoloji, psikoloji, antropoloji, tarih, insan ve toplum bilimleri, mütercim-tercümanlık bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı ile Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça (Sırpça), Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Farsça, Fransızca, Hollandaca, İngilizce, Rumence, Rusça, Ukraynaca, Yunanca dillerinden KPDS'den en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olunması gerekiyor. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Yazılı sınava, KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katı aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) çağrılacak. Yazılı sınavda, genel kültür/genel yetenek, uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk, siyasi tarih, uluslararası kuruluşlar, çalışma ekonomisi ve sosyoloji konularında adayların bilgi düzeyini ölçmeye yönelik soruların yanında başkanlığın çalışma alanlarıyla ilgili sorular sorulacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleriyle ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılacak sözlü sınavın tarihi ve yeri ''www.devlet.gov.tr'' adresinden ilan edilecek ve sonuç adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilecek. Sınavı kazananlar, çalışma performanslarına göre yılda 6 maaş ikramiyeyle ödüllendirilecekler ve uzman yardımcılarının maaşı Başbakanlık uzman yardımcılarıyla aynı olacak. Yazılı sınav, 11 Aralık 2010'da Ankara'da yapılacak.