35 Uygur Türk'ü Türkiye'ye giriş yaptı

Atatürk Havalimanı’nda 18 gündür bekletilen 35 Uygur Türk'ü, havalimanındaki işlemlerin ardından Türkiye’ye giriş yaptı.
Doğan Haber Ajansı’ndan Hüseyin Aslıyüce’nin haberine göre, Türkiye’ye iltica etmek isteyen 35 Uygur Türk'ü, bu gece saatlerinde Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen talimat üzerine, 18 gündür bekletildikleri Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali geliş katındaki özel bölümden alındı.
35 kişi, Atatürk Havalimanı Pasaport Kontrol Büro Amirliği’nde yapılan pasaport işlemlerinin ardından, gruplar halinde Türkiye’ye giriş yaptı.
Polis eşliğinde Atatürk Havalimanı Merkez Polis Merkezi’ne götürülen 35 Uygur Türk'ünün, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından da Kumkapı’daki Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne sevk edileceği belirtildi.