35 Türk hacı kutsal topraklarda öldü

Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerinde ölen Türk hacı adayı ve hacı sayısının 35'e yükseldiği bildirildi.



Mekke'de ölen hacı adayı ve hacıların Mehmet Özkaya (81) Sırık, Dursun Durak (73) Kırıkkale, Altun Taranoğlu (67) Trabzon, Ahmet Ünlü (64) Muş ve Dilek Coci olduğu bildirildi.



Böylece Mekke'de ölen hacı adayı ve hacı sayısı 24'e yükseldi. Medine'de ise 11 hacı adayı vefat etmişti.



Mekke'de hayatını kaybeden hacı adayları, kılınan cenaze namazının ardından Şerai bölgesinde toprağa veriliyor.



Medine'de vefat eden hacı adayları ise Mescid-i Nebevi'de kılınan namazdan sonra Cennet-ül Baki'ye defnedildi.