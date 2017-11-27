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3.5 ton meyve ve sebze okula katkı için satışa çıkarıldı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, Gölcük Pazarcılar Odası, Donanma İlkokulu'na destek için okulun bahçesinde 3

27 Kasım 2017 17:32

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de, Gölcük Pazarcılar Odası, Donanma İlkokulu\'na destek için okulun bahçesinde 3.5 ton sebze ve meyveyi satışa çıkardı. Elde edilecek gelir okul aile birliğine aktarılacak.
Gölcük Pazarcılar Odası, Gölcük Donanma İlkokulu\'ndaki \'Değerler Eğitimi\' kapsamında, öğrencilere yardımlaşma ve paylaşmanın önemini göstermek amacıyla okulun bahçesinde 3.5 ton meyve ve sebzeyi satışa çıkardı. Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Pazarcılar Odası Başkanı Abdurrezzak Tuncer tezgâhların başına geçerek satış yaptı. Gün boyunca yapılacak satıştan elde edilecek gelir okul aile birliğine aktarılacak.
Oda Başkanı Tuncer pazarcıların paylaşmayı bilen insanlar olduklarını belirterek, \"Bizim kazancımız az ama gönlümüz açıktır. Memleketimizi daha ileriye götürmek için daha iyi nesiller yetiştirmek hepimizin vazifesidir. Bu kentte birlikte yaşıyoruz, sorunları birlikte çözeriz. Bu örnekle bugün Gölcük Donanma İlkokulu\'muzda tezgâh açtık. Burada çocuklarımızın Ahiliği, doğruluğu ve dürüstlüğü öğrenmesi için bu çalışmaları başlattık\" dedi. Okul müdürü Kadir Sonugelen ise \"Değerler Eğitimi Kapsamında kimi zaman kitaplarını başka okuldaki kardeşleri ile paylaşan, kimi zaman biriktirdikleri paralar ile aldıkları gofretleri Güneydoğu\'da görev yapan Suriye\'deki asker ağabeylerine yollayan, kimi zamanda evlerinden getirdikleri erzakları koli koli ihtiyaç sahiplerine ulaştıran, elleri ve minik kalpleri dünyalar kadar büyük olan öğrencilerimiz, bugün de pazarcı büyükleri ile satış yaparak, esnaflık, dayanışma ve yardımlaşma örneğini gösterecekler\" diye konuştu.

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