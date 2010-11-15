-3,5 MİLYON TL'Yİ ZİMMETİNE GEÇİRDİ MERSİN (A.A) - 15.11.2010 - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çalıştığı bankadan zimmetine 3.5 milyon TL geçirdiği iddia edilen müdür, Mersin'de yakalandı. Alınan bilgiye göre, Pazarcık'taki bir bankanın şube müdürü olarak görev yapan H.K, bir süre önce 3.5 milyon TL'yi zimmetine geçirerek kayıplara karıştığı iddiasıyla hakkında arama emri çıkarıldı. Mersin'in Mezitli ilçesinde uygulama yapan polisin şüphelendiği H.K kimlik sorgulaması sırasında gözaltına alındı. Zanlının yapılan ilk sorgulamasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildiği bildirildi.