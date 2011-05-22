T24 LogoT24 Logo
Dünya

35 MİLYON SEÇMEN SANDIK BAŞINDA MADRİD (A.A)

22 Mayıs 2011 16:53

-35 MİLYON SEÇMEN SANDIK BAŞINDA MADRİD (A.A) - 22.05.2011 - Siyasi ve ekonomik sistem karşıtlarının bir haftadır protestolarına sahne olan İspanya'da yaklaşık 35 milyon seçmen, yerel seçimler için bugün sandık başına gidiyor. Yerel saat ile 09.00'da (TSİ 10.00) açılan sandıklardaki oy kullanma işlemi 20.00'da sona erecek. Resmi sonuçların TSİ 23.30'dan itibaren büyük oranda belli olması bekleniyor.  17 özerk yönetimden oluşan İspanya'da 13 özerk yönetim parlamentosunun ve 8 bin 116 il ve ilçedeki belediye başkanının belirleneceği yerel seçimler, 15 mayıstan itibaren Madrid, Barcelona ve Valencia başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde meydanlarda yapılan sistem karşıtı protestolardan dolayı ikinci planda kaldı.  Buna rağmen, ekonomik kriz yaşayan İspanya'nın siyasi geleceği açısından bugünkü yerel seçimler büyük önem arz ediyor. İspanyol basınında genel görüş olarak, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE), seçimlerden yenik ayrılacak taraf olacağı savunulurken, iktidar partisinin bir hezimet yaşama ihtimalinin de bulunduğu ifade ediliyor. Mart 2012'de genel seçimlerin yapılmasının öngörüldüğü İspanya'da açıklanan son anketlerde PSOE, ekonomik krizi yönetmede yetersiz olduğu gerekçesiyle ciddi oy kaybına uğramış, ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) ise oylarını artırmıştı. İşsizliğin 5 milyona vardığı, gençlerin yüzde 40'dan fazlasının işsiz olduğu İspanya'da, bugünkü yerel seçimlerin ardından meydanlardaki protestoların devam edip etmeyeceği de büyük merak konusu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24