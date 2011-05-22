-35 MİLYON SEÇMEN SANDIK BAŞINDA MADRİD (A.A) - 22.05.2011 - Siyasi ve ekonomik sistem karşıtlarının bir haftadır protestolarına sahne olan İspanya'da yaklaşık 35 milyon seçmen, yerel seçimler için bugün sandık başına gidiyor. Yerel saat ile 09.00'da (TSİ 10.00) açılan sandıklardaki oy kullanma işlemi 20.00'da sona erecek. Resmi sonuçların TSİ 23.30'dan itibaren büyük oranda belli olması bekleniyor. 17 özerk yönetimden oluşan İspanya'da 13 özerk yönetim parlamentosunun ve 8 bin 116 il ve ilçedeki belediye başkanının belirleneceği yerel seçimler, 15 mayıstan itibaren Madrid, Barcelona ve Valencia başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde meydanlarda yapılan sistem karşıtı protestolardan dolayı ikinci planda kaldı. Buna rağmen, ekonomik kriz yaşayan İspanya'nın siyasi geleceği açısından bugünkü yerel seçimler büyük önem arz ediyor. İspanyol basınında genel görüş olarak, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE), seçimlerden yenik ayrılacak taraf olacağı savunulurken, iktidar partisinin bir hezimet yaşama ihtimalinin de bulunduğu ifade ediliyor. Mart 2012'de genel seçimlerin yapılmasının öngörüldüğü İspanya'da açıklanan son anketlerde PSOE, ekonomik krizi yönetmede yetersiz olduğu gerekçesiyle ciddi oy kaybına uğramış, ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) ise oylarını artırmıştı. İşsizliğin 5 milyona vardığı, gençlerin yüzde 40'dan fazlasının işsiz olduğu İspanya'da, bugünkü yerel seçimlerin ardından meydanlardaki protestoların devam edip etmeyeceği de büyük merak konusu.