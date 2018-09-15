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3.5 MİLYON LİRALIK ARAÇ YOLDA KALDI

  Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA) Sarıyer'de yaklaşık 3

15 Eylül 2018 14:33

 

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)
Sarıyer\'de yaklaşık 3.5 milyon liralık lüks otomobil yolda kaldı. Dünyanın en pahalı otomobilleri arasında bulunan araç için servis çağrıldı.  Yolda kalan araç çekici yardımı ile tamire götürüldü.
Büyükdere Caddesi Maslak mevkii Sarıyer istikametinde dün saat 17.00 sıralarında, seyir halindeki lüks otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle durdu. Sürücü, tüm uğraşlarına rağmen, dünyanın en pahalı otomobilleri arasında gösterilen lüks aracı çalıştıramadı. Bunun üzerine sürücü, servis çağırdı. Servis çalışanı da, akünün bitmiş olabileceği ihtimaliyle takviye yapmasına rağmen aracı çalıştırmayı başaramadı. Piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon lira olan lüks otomobil, çekici yardımıyla tamir edilmek üzere servise götürüldü.
İran uyruklu bir kişiye ait olduğu öğrenilen otomobilin arıza yapması nedeniyle caddenin bir şeridi  bir süre trafiğe kapandı ve araç yoğunluğu oluştu. Aracın bulunduğu yerden kaldırılması ardında  trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü
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-Lüks araçtan genel ve yakın detaylar
-Servis elemanının aracı çalıştırmak için uğraşması
-Caddeden detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar    
 

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