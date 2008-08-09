3,5 milyon kişiye KEY ödemeleri yapıldı

Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesabının tasfiyesi kapsamında, yoğunluk yaşanmaması amacıyla vatandaşlık numarasına göre açıklanan ödeme takvimi, 8 Ağustos’ta sona erdi. Hak sahibi vatandaşlar, bu tarihten sonra 5 yıl süreyle, Ziraat Bankası şubelerinden paralarını alabilecek.



Vatandaşların 6 Ağustos itibariyle 673 bini parasını ATM'lerden çekti. Kurumların talebi doğrultusunda, 86 bin kişiye de topluca ödeme yapıldı. Halen 1 milyon 268 bin 133 kişide Ziraat Bankası’nın banka kartı bulunmasına karşın, bunlardan sadece 673 bini ATM'den KEY parasını çekerken, diğer kart sahipleri ATM'lerden paralarını almayı tercih etmedi.



Ziraat Bankası yetkililerinden edinilen bilgiye göre, KEY parasını alan 3,45 milyon kişinin yüzde 45'ini 1000 YTL ve üzerinde yardım alanlar, yüzde 18'ini 50-100 YTL arasında yardım alanlar, yüzde 9'unu da 50 YTL'nin altında alacağı olanlar oluşturdu. KEY hesabından 100 YTL'nin altında para alacak 4,5 milyon hak sahibinin olduğunu hatırlatan yetkililer, 50 YTL'nin altında alacağı olan vatandaşların genellikle bunu almak için şubeye gelmediğini, başvurmadığını kaydetti.



Şimdiye kadar 100 civarındaki kişi de nakit para yerine Emlak Konut GYO hissesi talep etti.



İtirazlar devam ediyor



Diğer taraftan, vatandaşların ilan edilen KEY ödeme listelerine itirazları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu durumdaki kişiler, başta Ziraat Bankası şubeleri olmak üzere, tasfiye

halindeki Emlak Bankası'nın KEY Birimi'ne ve sosyal güvenlik kurumu şubelerine başvuruyor.



Bireysel başvuruyla liste düzeltilmiyor



Yetkililer, bu durumdaki vatandaşların öncelikle çalıştıkları kuruma ve sosyal güvenlik kurumlarına başvurum belgelerini çıkarmaları gerektiğini vurgularken, buna rağmen KEY birimine ve şubelere yapılan başvurular nedeniyle çalışmakta zorlandıklarını ifade ettiler. Verilen bilgiye göre, çalıştığı işyerinden veya sosyal güvenlik kurumundan belgelerini alan birçok vatandaş, KEY birimine giderek listelerdeki bilgilerin düzeltilmesini istiyor. Ancak, sosyal güvenlik kurumu veya ilgili ödeme kurumu tarafından gönderilmeyen, bireysel başvurularla listelerde düzeltme yapmamın mümkün olmadığı vurgulanıyor.



Bu arada, listelerin Emlak Konut GYO'ya gönderilmesinden sonra bir çok kurumdan KEY birimine yeni hak sahibi listesi geldiği öğrenildi. Bu listelerin de gelecek haftadan itibaren işlenmeye başlanacağı bildirildi.



Edinilen bilgiye göre, KEY alacaklarına mahsuben uygun koşullarda kredi öneren Ziraat Bankası'nın kredi programına da önemli tutarda başvuru oldu.

