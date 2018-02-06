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3.5 milyar ton kömür rezervi ekonomiye kazandırılacak

2018 yılı içinde madenlerde 7 bin denetim gerçekleştirilecek

06 Şubat 2018 10:55

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Milli Enerji ve Maden Politikası”nı başlatırken, artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek için yerli kaynakları önceleyen bir yaklaşım geliştirdi. Yerli kaynaklar arasında kömür lokomotif rolü üstleniyor. Türkiye’deki toplam kömür rezervinin maddi karşılığının 300-350 milyar dolar olduğu belirtilirken, son 10 yılda ivme kazanan arama ve sondaj faaliyetleri sonucunda rezervlerde yüzde 50 artış kaydedildi. 2017 sonu itibarıyla toplam 17.3 milyar ton kömür rezervine ulaşılırken, sadece 1 yılda 1.5 milyar ton ilave sağlandı.

Kömür rezervini düşük maliyetle ekonomiye kazandırmak için geçen yılın sonunda “Akıllı Kömür Stratejisi” başlatıldı. Üç ayaklı strateji sayesinde verimli üretim sağlanacak, artık madenlerde güvenlik ve çevre sorunu yaşanmayacak. Bu kapsamda 2018 yılı içinde madenlerde 7 bin denetim gerçekleştirilecek. Güvenlik önlemi almayan ve risk yönetimi yapmayan madencilere, ruhsat iptaline kadar gidebilen cezalar verilecek.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, geliştirdikleri stratejiye ilişkin şu bilgileri paylaşmıştı: “Stratejimizin odağına ‘insan’ı yerleştirdik. Attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her stratejide, her uygulamada önceliğimiz ‘insan’ olacak. İnsana saygı duymayan, değer vermeyen hiçbir uygulama, yol haritamızda yer almayacak. İkinci odağımızda ‘bilim’ yer alacak. Kömür madenciliğinin tüm süreçlerinde gelişen teknolojiyi kullanacağız. Üçüncü odağımızda ise ‘şeffaf ve açık yönetim’ olacak.”

Kömürün elektrik üretim yatırımlarına açılması kapsamında her saha için uygun yatırım ve finansman modeli geliştiriliyor. En son Ankara Nallıhan’daki Çayırhan B Kömür Rezerv Alanı ve Enerji Üretim Alanı’nın ihalesi gerçekleştirildi. Bu sahada kurulacak santralın kurulu gücü 800 MW olacak. Yeni dönemde 4 bölgedeki (Eskişehir, Afyon, Konya ve Trakya) kömür sahalarında bulunan yaklaşık 3.5 milyar ton kömür rezervleri benzer şekilde ekonomiye kazandırılacak. Yerli kömürün kullanımını artırmaya yönelik hedefler kapsamında ilave 5 bin MW kurulu güç devreye alınacak. Yeni kömür santralları sayesinde, yıllık doğalgaz ithalatının yaklaşık yüzde 14’üne karşılık gelen harcama yurtiçinde kalacak.

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