T24 LogoT24 Logo
Gündem

35 milyar doları yanlış hesaba yolladı

Deutsche Bank: Hata saniyeler içerisinde fark edilmiştir ve düzeltilmiştir

22 Nisan 2018 11:57

Deutsche Bank, geçen ay rutin ödemesi olan 35 milyar doları yanlış hesaba yolladı. Hatalı transfer Deutsche Bank günlük teminatlarını gerçekleştirdiği esnada, Paskalya Bayramı'ndan bir hafta önce yaşandı. CEO John Cryan’ın son haftasında gerçekleştirilen hatalı gönderim hemen fark edildi ve maddi bir kayıp yaşanmadı. 

BloombergHT'nin haberine göre, Deutsche Bank adına açıklama yapan Charlie Olivier, "Operasyonel hata Deutsche Bank asli hesabı ve Deutsche Bank Eurex hesabı arasında yaşanmıştır. Hata saniyeler içerisinde fark edilmiştir ve düzeltilmiştir. Bu hatanın neden yaşandığına dair nedenleri dikaktli bir biçimde gözden geçirdik ve tekrarlanmaması için önlemler aldık" dedi.

ETİKETLER

Deutsche Bankparahatalı transfer35 milyar dolaryanlış hesap

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24