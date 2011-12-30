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35 kişi toprağa verildi ŞIRNAK (A.A)

30 Aralık 2011 20:03

-35 kişi toprağa verildi ŞIRNAK (A.A) - 30.12.2011 - Irak sınırında meydana gelen olayda hayatını kaybeden 35 kişi, Gülyazı köyünde toprağa verildi. Irak sınırında önceki gece yaşanan olayda yaşamlarını yitiren 35 kişinin cenazesi Uludere'den ambulanslarla Gülyazı köyüne getirildi. Köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki mezarlığa kadar omuzlarda taşınan cenazeler, daha sonra burada defnedildi. Olayda yaşamını yitirenlerin yakınları Kürtçe ağıtlar yakarken, bazı kadınlar fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerince taşınan bu kadınlara ambulanslarda müdahale edildi. Cenazeler mezarlığa konulmadan önce kına dolu tabaklar, tabutlar üzerinde dolaştırıldı. Cenazeler iş makinesince 3 sıra halinde açılan mezarlara konuldu. Cenaze törenine katılan bazı kişiler basın mensuplarına tepki gösterirken, yaşanan kısa süreli arbedede bir gazetecinin fotoğraf makinesi kırıldı. Tören sırasında sık sık yasa dışı sloganlar atıldı. Cenaze törenine ölenlerin yakınlarının yanı sıra BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun da aralarında bulunduğu kalabalık bir grup katıldı. Törene Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimi temsilen 3 kişinin de katıldığı bildirildi. Demirtaş, cenazelerin toprağa verilmesinin ardından yaptığı konuşmada, olayı, meydana geldiği ilk andan itibaren duyurmaya çalıştıklarını ifade ederek, medyanın konuyu ülke gündeminden gizlediğini savundu. Yaşanan dramdan Türk halkının haberdar olmadığını öne süren Demirtaş, şöyle konuştu: ''Bu acıyı, bu katliamı gün yüzüne çıkarıp, sorumlularını adil bir yargıya teslim edecekse hükümet, işte deliller burada, tanıklar burada, cenazeler burada. Bırakın adil bir soruşturma yürütmeyi, Başbakan acısını halkla paylaşmaya tenezzül etmiyor. Ülkenin 35 genci savaş uçaklarınca parçalanmış, muhalefet böyle bir şey olmamış gibi davranıyor'' dedi.

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