-35 KİLOGRAM AMONYUM NİTRAT ELE GEÇİRİLDİ DİYARBAKIR (A.A) - 21.06.2011 - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir arazide patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat, 10 dinamit lokumu ve 2 el bombası ele geçirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince saat 07.40 sıralarında Bismil'in Kamışlı beldesine bağlı Uğrak köyünde bir şahsa ait arazide arama yapıldığı belirtilerek, ''Aramada, poşetlere sarılı vaziyette bidonlar içerisinde patlayıcı madde yapımında kullanılan yaklaşık 25-35 kilogram amonyum nitrat, 10 dinamit lokumu ve 2 savunma tipi el bombası ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak adli makamlarca tahkikata başlanmıştır'' denildi.