3,5 inçe 4 TB sığdırdı!

T24

Mekanik depolama, SSD’lere (Solid State Drive) karşı varolma mücadelesine devam ederken depolama kapasitesi kozunu en iyi şekilde oynuyor.BTnet'in haberine göre, Seagate son olarak 4 TB’ye çıkardığı 3,5 inçlik sabit disklerini GoFlex Desk serisi harici depolama ürünlerinde kullanmaya başladı.Bu sayede piyasadaki ‘tek diskle en yüksek kapasiteyi sunan üretici’ unvanını alan Seagate, 4 TB’lik GoFlex Desk’i kendi sitesinde 250 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu. USB 3.0 desteği bulunan ürünün opsiyonel olarak FireWire 800 sunulan bir sürümü de önümüzdeki aylarda piyasada olacak.USB 3.0, FireWire ve eSATA gibi bağlantı seçenekleri depolama kapasiteleri artan harici diskler için hayati önem taşıyor. Çünkü kapasite arttıkça depolanan veri miktarı da arttığından veri transferlerinin çok daha hızlı olması gerekiyor.