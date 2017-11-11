35. Ford Otosan Kocaeli Rallisi start aldı

Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli),(DHA) - TÜRKİYE Ralli Şampiyonası\'nın son ayağı olan 35. Ford Otosan Kocaeli Rallisi başladı.

Nisan ayında Ege Rallisi ile başlayan ve 7 yarıştan oluşan Türkiye Ralli Şampiyonası, bugün düzenlenen 35. Ford Otosan Kocaeli Rallisi ile sona erecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 35. Ford Otosan Kocaeli Rallisi kapsamında yarışan araçlar, İzmit şehir merkezinde bulunan bir alışveriş merkezine kurulan çıkış noktasından start aldı. Ralli araçları yarışın ilk etabının koşulması için Arızlı Bölgesinde oluşturulan özel parkura geçti. Toplam 60 ralli aracının yarıştığı ilk etabın tamamlanmasının ardından İzmit Perşembe Pazarı alanında seyirci özel etabı koşulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Araçların start noktasından çıkışı

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)