35 bin Suriyeli Türkiye’ye geçmek için sınırda bekliyor

Rusya’nın havadan yoğun bombardıman desteğiyle birlikte Suriye’de Esad güçleri Halep’e ilerliyor. Hava ve kara saldırılarından kaçan yaklaşık 35 bin Suriyeli, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı’na 3 kilometre uzaklıkta bulunan Azez yakınlarındaki Babüs Selam kampında bekletiliyor.

Hürriyet’in haberine göre, bu nedenle Suriye tarafından henüz sığınmacı gelişi yok. Türkiye, şimdilik kamptakilere TIR’larla yardım göndermekle yetiniyor. Sınır kapısında zaman zaman TIR kuyruğu oluşuyor.

Öncüpınar’daki resmi yetkililer, kapının Halep’ten kaçıp sınıra yığılanların sayısının artmasıyla birlikte açılacağını söyledi: “Bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyoruz. Yarın da olabilir, üç gün sonra da.”

Bir yetkili de “Sınırımızın dışındaki kampa yardımla yetinilecekti. Ancak Cumhurbaşkanımız, kapının sığınmacılara açılacağının işaretini verdi” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Amerika ziyaretinin ardından dönüş yolunda, “Bunlar kapımıza dayanmışsa başka çareleri de yoksa, gerekirse bu kardeşlerimizi yine almak zorundayız” demişti.

Kapının kısa sürede açılacağının ilk sinyalini de AFAD’a (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ait TIR verdi. AFAD’ın parmak izi okuyucu sistemini içeren ve ‘Mobil Koordinasyon Sistemi’ adı verilen teçhizatı taşıyan bir TIR, Öncüpınar’dan Suriye toprağına geçti. Türkiye, Suriyeli sığınmacı geçişlerinde parmak izi alarak dijital olarak kayda geçiriyor. Böylece güvenlik denetimlerini en üst kademeye taşıyor.

Amaç, güvenliği tehdit edecek kişi ve eylemlerin girişinin önüne geçmek. Ayrıca sığınmacılara anında ulaşarak her türlü yardımı sağlamayı kolaylaştırmak.

80 bin Suriyeli Türkiye yolunda

Bir aktivist sitesinin yayınladığı ve canlı değişimlerin gösterildiği dijital haritada, 80 bin sivilin Halep bölgesinden Türkiye’nin sınırlarına doğru ilerlediği görüldü.