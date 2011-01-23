-35 BİN ÖĞRENCİ HÜKÜMETİN KURULAMAMASINI PROTESTO ETTİ BRÜKSEL (A.A) - 23.01.2011 - 13 Haziran seçimlerinin ardından geçen 224 günde hükümetin kurulamadığı Belçika'da 35 bine yakın öğrenci siyasetçileri protesto etti. Üniversite öğrencilerinin Facebook ve Twitter gibi popüler sosyal ağlar üzerinden organize ettiği gösterinin halkın farklı kesimlerince de desteklendiği gözlemlendi. Brüksel'de Kuzey Tren Garı etrafından toplanan göstericiler, şehir içinde yürüyerek AB kurumlarının yakınındaki 50. Yıl Parkı'nda (Cinquantenaire) toplandı. Burada yapılan konuşmalarda, 7,5 aydır süren koalisyon pazarlıklarını sonuçlandıramayan siyasetçiler, Belçika'yı maskara etmekle, münferit çıkarlar peşinde koşmakla ve anlayış kıtlığı içinde olmakla suçlandı. Göstericilerin dağıttığı bildirilerde ''En kısa sürede yeni hükümet istiyoruz. Dili Flemenkçe ya da Fransızca olsun her bir Belçikalı siyasetçiyle açıkça tartışılmasını istiyoruz'' denildi. Organizatörlerin siyasileştirilmemesi için beyaz giyinmelerini istediği göstericilerden bazılarının, bağımsızlık yanlısı Yeni Flaman Hareketine (N-VA) tepki gösterdiği görüldü. Federe yapılı Belçika'da 13 Hazirandaki erken genel seçimlerde Bart De Wever liderliğindeki Yeni Flaman İttifakı, ülke nüfusunun yüzde 60'ını oluşturan ve gelir seviyesi yüksek olan Flaman bölgesinde, bağımsızlık talebiyle oyların yüzde 28'ini alarak ve en yakın rakibi Hristiyan Demokratlara 10 puan fark atarak birinci çıkmış, 150 üyeli parlamentoda 27 koltuk kazanmıştı. Nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının yaşadığı Fransızca konuşan Valon bölgesinde ise Sosyalistler (PS), yüzde 38 oyla en yakın rakipleri Liberallerin 15 puan önünde ilk sırayı almıştı. Sosyalistler bu sonuçla parlamentoda 26 koltuk elde etmişti. Seçimlerin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Valon Sosyalistlerin Başkanı Elio Di Rupo, ısrarla yürüttüğü koalisyon müzakerelerinden bölge hükümetlerine daha fazla otonomi ve Brüksel çevresindeki bazı seçim bölgelerinin paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle sonuç alamayınca eylül ayı başında istifasını sunmuştu. Bunun üzerine parlamento ve senato başkanlarının arabuluculuğunda Flaman ve Valon partilerini uzlaşmaya zorlayan Belçika Kralı, bundan da sonuç alamayınca Flaman İttifakı Başkanı De Wever'ı ileri sürdü. Muhtemel koalisyon ortaklarına sunduğu 50 sayfalık uzlaşma belgesinde, otonom Flaman, Valon ve Brüksel bölgelerinin vergi gelirlerinden yüzde 45 pay almasını ve yetkilerinin artırılmasını öneren De Wever, Belçika'nın bölünmesinin altyapısını hazırladığı gerekçesiyle Valon partilerince reddedildi. Kral'ın son olarak arabuluculuk göreviyle öne sürdüğü Flaman Sosyalistlerin eski Başkanı Johan Vande Lanotte ise ilk denemesinde başarısız olsa da yeni formüllerle Flaman ve Valon partilerini uzlaştırma çabalarını sürdürüyor. Federe yapılı Belçika'da kişi başına düşen gelirin 32 bin avro düzeyinde bulunduğu Flaman bölgesiyle 23 bin avro düzeyindeki Valon bölgesi arasındaki tek anlaşmazlık noktası ekonomik değil. Flamanlar zengin kuzeyden güneye kaynak aktarımına ve daha baskın bir dil olan Fransızca'nın Brüksel çevresine taşmasına karşı çıkarken Valonlar eşitlik talep ediyor. Flaman bölgesindeki birçok kuruluş adeta Belçika'nın varlığını tanımıyor. Televizyonlarda Flaman bölgesindeki haberler sunulduktan sonra Valon bölgesinde önemli bir gelişme varsa "dünyadan haberler" bölümünde aktarılıyor. Hükümetsiz kaldığı süre 200 günü aşarak rekor kıran Belçika'daki siyasi krizler hemen her seçim sonrasında alevleniyor. 2007 yılında 194 günde hükümetin kurulabildiği ülkede bu süre 1988 seçimlerinin ardından 148 gün, 1979 seçimlerinin ardından 107 gün ve 1992 seçimlerinde 102 gün olmuştu.