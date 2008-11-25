35 bin kişinin KEY hesabına icra geldi

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (Hak-Sen) Genel Başkanı Ayhan Çivi, 35 bin kişinin Ziraat Bankası’ndaki toplam 8 milyon YTL tutarındaki Konut Edindirme Yardımı hesabına icra geldiğini söyledi.



Hak-Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi, icra müdürlüklerince takibe alınarak bildirimi yapılan 170 bin çalışan ve emekliden 35 binine ait KEY hesabı bulunduğunu belirterek, 5 bin kişinin KEY hesaplarında bulunan tutarın 5 YTL’nin altında olduğunu belirtti.



İtiraz sayısının 2.5 milyon olması bekleniyor



KEY hesaplarında adı çıkmayan veya eksik bildirim yapılan hak sahiplerinin itirazlarının 28 Ekim’den itibaren ilgili kurumlarca Emlak Bankası’na bildirildiğine dikkat çeken Çivi, “Emlak Bankası da bu bildirimleri iki ay içinde değerlendirerek yeni bir liste yayınlayacak. Bu takvime göre itiraz sayısının 2.5 milyon kişiyi bulmasını ve en erken Ocak ayında ödemelerin yapılabileceğini tahmin ediyoruz” dedi.

