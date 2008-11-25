T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

35 bin kişinin KEY hesabına icra geldi

KEY'de icra şoku yaşandı. 35 bin kişinin Ziraat Bankası’ndaki toplam 8 milyon YTL tutarındaki Konut Edindirme Yardımı hesabına icra geldi.

25 Kasım 2008 02:00

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (Hak-Sen) Genel Başkanı Ayhan Çivi, 35 bin kişinin Ziraat Bankası’ndaki toplam 8 milyon YTL tutarındaki Konut Edindirme Yardımı hesabına icra geldiğini söyledi.

Hak-Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi, icra müdürlüklerince takibe alınarak bildirimi yapılan 170 bin çalışan ve emekliden 35 binine ait KEY hesabı bulunduğunu belirterek, 5 bin kişinin KEY hesaplarında bulunan tutarın 5 YTL’nin altında olduğunu belirtti.

İtiraz sayısının 2.5 milyon olması bekleniyor

KEY hesaplarında adı çıkmayan veya eksik bildirim yapılan hak sahiplerinin itirazlarının 28 Ekim’den itibaren ilgili kurumlarca Emlak Bankası’na bildirildiğine dikkat çeken Çivi, “Emlak Bankası da bu bildirimleri iki ay içinde değerlendirerek yeni bir liste yayınlayacak. Bu takvime göre itiraz sayısının 2.5 milyon kişiyi bulmasını ve en erken Ocak ayında ödemelerin yapılabileceğini tahmin ediyoruz” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24