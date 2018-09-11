3,5 aylık bebek organlarıyla 2 kişiye can oldu

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da beyin ölümü gerçekleşen 3,5 aylık E.Ç. adlı kız bebeğin ailesi tarafından bağışlanan organları, İstanbul ve Malatya\'da organ bekleyen 2 kişiye hayat verdi. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi sorumlu hekimi Doç. Dr. Murat Kanğın, 2 yılda çocuk yoğun bakım ünitesinde çeşitli nedenlerle hayatını kaybeden, 4 bebeğin daha organlarının bağışlandığını söyledi.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi\'nde tedavi görürken beyin ölümü gerçekleşen E.Ç.\'nin yakınları dokturların organ nakli ile ilgili bilgilendirmesinden sonra organlarını bağışlama kararı aldı. Karar üzerine hastane yetkilileri, organ nakli koordinasyon birimine bilgi vererek, yasal prosedürleri tamamlanmasının ardından bebeğin bilgileri Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Bilim Kurulu\'na gönderildi.

Yapılan değerlendirmeler sonrası bebek E.Ç.\'den alınan karaciğer Malatya\'ya, böbreği ise İstanbul\'da organ nakli bekleyen hastaya gönderilerek nakledildi. Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Murat Kanğın, beyin ölümü gerçekleşen bebeğin ailesinin onayı ile organlarının Malatya ve İstanbul\'da organ nakli bekleyen iki hastaya nakledildiğini belirtti. Kanğın, organ naklinin önemine değinerek, Türkiye\'de çok sayıda hastanın, organ nakli beklediğini ve birçok hastanın nakil beklerken hayatını kaybettiğini söyledi. Kanğın, \"Hastanemize gelen tüm aile ve hasta yakınlarıyla tedavi süreci ve organ naklinin önemi konusunda bir bağ oluşturuyoruz. E.Ç. bebeğin ailesi ile de aynı şekilde bir bağ oluşturduk, bebeğin tedavi süreci ve sonrasında neler yaşanacağı konusunda aile doğru bilgilendirmeler bizleri olumlu sonuçlara götürdü. Ünite olarak ailelere birçok konuda destek sağlamaktayız. Çok iyi bir ekibimiz var. Hastaların aileleriyle iyi bir iletişim kuruyorlar. Aileler çocukları için her şeyin yapıldığını gördükten sonra, organ bağışı konusunda karar vermeleri sürecinde de onlara yardımcı oluyoruz. Geçtiğimiz aylarda yine bizim ünitemizde tedavi gören 4 aylık bir bebeğin daha ailesi organlarını bağışlamıştı. Bizim ünitemizde tedavi gören 4 bebeğin organları bağışlandı\" diye konuştu.