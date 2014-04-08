Dolar 3,5 ay sonra 2,10'un altına düştü

Gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik olarak para girişi de Türkiye'yi de olumlu etkiliyor. Dolar kuru bu sabah da düşüşüne devam ederek 26 Aralık tarihinden bu yana ilk kez 2.10 TL'nin altına indi.

Dolar bankalararası piyasada 2.0960 TL'ye kadar geriledi.

Dolar dün Kapalıçarşı'da 2.1240 liradan günü tamamlamıştı.

'Eylül 2013'ten bu yana en kuvvetli hareket'

Global Yatırım Strateji Müdürü Gökhan Uskuay, son dönemde gelişmekte olan ülke piyasalarından yaşanan para çıkışlarının durduğunu ve yeniden para girişinin başladığını söyledi. Yaşananların bir tepki hareketi olarak nitelendirilebileceğini kaydeden Uskuay, "Eylül 2013'ten bu yana en kuvvetli düzeltme hareketini izliyoruz. Gelişmekte olan ülkelere ilginin artmasının en önemli sebeplerinden biri de siyasi risk algılarının azalması oldu. Türkiye'de seçimler bitti, Rusya'da Kırım sorunu çözüldü, Brezilya'da hükümet değişti ve gündem tekrar ekonomiye döndü. Dolayısıyla bir süredir ucuz kalan gelişmekte olan ülke borsalarına ve para birimlerine karşı yeniden bir yönelim izliyoruz" dedi.

Uskuay, mevcut hareketin şimdilik kısa vadeli gözüktüğünü, merkez bankalarının atacağı adımların bundan sonrası için belirli olabileceğini belirtti.