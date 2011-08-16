-"Zulüm yapma hakkınız yok" ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi denetim elemanlarının güçlü olduğunu ancak hiçbir şekilde zulüm yapma haklarının bulunmadığını belirterek, ''Yani hiçbir şekilde, hiçbir mükellefimize şu veya bu nedenle zulüm etmeyin'' dedi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı vergi müfettiş yardımcıları atama ve sertifika törenine katılan Bakan Şimşek, yeni ataması yapılan 714 vergi müfettiş yardımcısına seslendi. Vergi denetim elemanlarının objektif ve adil olması gerektiğini belirten Şimşek, ''Eğer mükellef olmazsa vergiye konu ekonomik faaliyet de olmaz. Dolayısıyla hiçbir şekilde mükellefe başka gözle bakmayın'' dedi. Girişimci olan, kendi sermayesi ile risk almış, istihdam yaratan mükellefin çok değerli olduğunu ve ülkeye büyük katkılarda bulunduğunu ifade eden Maliye Bakanı, Türkiye'nin petrol kaynaklarının yok denecek kadar az, doğalgaz ve diğer yeraltı zenginliklerinin de son derece sınırlı olduğunu, Türkiye'nin en değerli varlığının insan olduğunu vurguladı. Bu nedenle girişimcilere sadece saygıyla yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu: ''En önemlisi bu mükellefimiz tabii ki kazandığı oranda kendi sorumluluğu, Anayasal sorumluluğu gereği memleketimizin kalkınması için katkıda bulunacak ve doğal olarak bunu zaten birçok mükellefimiz dürüst bir şekilde, gönüllü olarak yapıyor. Ama bu işi yeterli düzeyde yapmayanlar olabilir, sizler bu nedenle varsınız. Fakat işinizi yaparken, vergi denetimlerini yaparken mutlaka ve mutlaka mükellefimize bu gözlükle bakmamız lazım. Siz tabii ki güçlüsünüz ama hiçbir şekilde zulüm yapma hakkınız yoktur. Yani hiçbir şekilde hiçbir mükellefimize şu veya bu nedenle zulüm etmeyin.''