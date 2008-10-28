

Bank Asya 1. Lig takımlarından Adanaspor, hafta sonu lider Manisaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, sahasında Güngören Belediyespor'a 2-1 mağlup olan takım, deplasmandaki Manisaspor maçının hazırlıklarına başladı.



Günü çift idmanla geçiren turuncu-beyazlı takımda, kart cezalısı Fuad ve Fevzi, pazar günü yapılacak maçta forma giyemeyecek.



Takımın, cumartesi sabah İzmir'e, oradan da kara yolu ile Manisa'ya hareket edeceği açıklandı.



Teknik direktör Mustafa Çapanoğlu, mağlubiyeti unuttuklarını, Manisaspor karşılaşmasına odaklandıklarını bildirdi.



Zorlu bir karşılaşma olacağını ifade eden Çapanoğlu, şunları kaydetti:



''Güngören Belediyespor maçı geride kaldı. Şimdi sadece Manisasspor karşılaşmasını düşünüyoruz. Zor bir maç olacak. Rakibimiz Süper Lig deneyimli ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisi. Eksik kadromuza rağmen en iyi şekilde mücadele edeceğiz.''