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"Zeytin Dalı Harekatı"nı protesto etmek isteyen 11 kişi tutuklandı

 Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terörist gruplara yönelik başlattığı, 'Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto için Kadıköy'de toplanmak isteyen 13 kişi gözaltına alınmıştı

24 Ocak 2018 13:41


 Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terörist gruplara yönelik başlattığı, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto için Kadıköy\'de toplanmak isteyen 13 kişi gözaltına alınmıştı. 11 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Pazar günü Kadıköy Altıyol ve çevresinde Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terörist gruplara yönelik başlattığı, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto etmek için toplanmak isteyen 13 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri dün tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11\'i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

 

 

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