"ZEYTİN DALI HAREKATI"NA İLİŞKİN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMDA BULUNAN 57 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, \"Zeytin Dalı Harekatı\"nın başladığı 20 Ocak tarihinden itibaren sosyal medya paylaşımlarından dolayı 57 kişi hakkında re\'sen soruşturma başlattı.

Konuya ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

\"Türkiye sınırları ve bölgede güvenliği sağlamak amacıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerince \'Zeytin Dalı\' adlı harekatın başlatıldığı 20 Ocak 2018 tarihinden itibaren Twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu\'nun 125/3-a, 216-1, 199 ve 301. maddeleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu\'nun 7/2 maddesinde tanımlanan \'Kamu görevlisine hakaret\', \'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\', \'Cumhurbaşkanına hakaret\', \'Türk Milletini, T.C. devletini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama\' ve \'Terör örgütü propagandası yapma\' suçlarının unsurlarını oluşturan yazılar yayınladıkları belirlenen 57 kişi hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu\'nun 160. maddesi uyarınca yasal gereği yapılmak üzere re\'sen soruşturma başlatılmış olup, suç teşkil eden benzeri eylemlere ilişkin araştırmalar da devam etmektedir.\"

