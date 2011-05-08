-"ZEVAHİRİ BİN LADİN GİBİ OLAMAZ" WASHINGTON (A.A) - 08.05.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom Donilon, El Kaide'nin iki numaralı ismi Eymen El Zevahiri'nin Usame bin Ladin gibi bir lider olmaktan uzak olduğunu söyledi. Donilon, bugün yaptığı açıklamada, bununla birlikte Bin Ladin'in ölümünden sonra Zevahiri'nin ''dünyanın en çok aranan teröristi'' olduğunu kaydetti. Pakistan'ın Bin Ladin'in nerede saklandığını bildiğine dair bir kanıt olmadığını da belirten Donilon, ancak bu konunun Pakistan tarafından araştırılması gerektiğini söyledi. Bin Ladin'in ortadan kaldırılmasına rağmen ABD'nin El Kaide'nin stratejik olarak yenildiğini ilan edemeyeceğinin de ifade eden Ulusal Güvenlik Danışmanı, baskında villada ele geçirilen bir yığın belgenin ''küçük bir üniversite kütüphanesine eşdeğer'' olduğunu da sözlerine ekledi.