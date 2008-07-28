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Spor

"Zenit ile görüşmedik, Fatih ile ilgilenmiyoruz"

Fenerbahçe ile Zenit arasında Kezman- Fatih Tekke takası iddiaları sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla açıklamayla yalanlandı...

28 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 - Fenerbahçe’nin yabancı kontenjanında yer açmak için gönderilmesi gündeme gelen Sırp futbolcu Mateja Kezman’a gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı bildirildi. Kulüp tarafından PSG’nin yaptığı teklif oyuncu için düşünülen bonservis bedelinin altında olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

PSG'ye transferi gerçekleşmeyen ama forma umudu olmadığı için Fenerbahçe'den ayrılmakta kararlı görünen Kezman Zenit'in devreye girdiği iddia ediliyordu.  Basında bu yönde çıkan haberler üzerine Fenerhaçe Spor kulübü konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, Kezman'a Zenit'in talip olmadığını, aynı zamanda kulübün deFatih Tekke ile ilgilenmediği duyuruldu.

 

 

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