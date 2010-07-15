-"ZAYIFLAMAK İÇİN ÇOK VE HIZLI KİLO VERMEK GEREK" STOCKHOLM (A.A) - 15.07.2010 - İsveç'in başkenti Stockholm'de bugün sona erecek Uluslararası Obezite Kongresinde sunulan araştırmalara göre yaygın kanının aksine etkili zayıflamak için çok ve hızlı kilo vermek gerekiyor. Avustralya'nın Melbourne Üniversitesinden Katrina Purcell, iki rejim arasında mukayeseli bir deney yürüttüğünü belirterek, birinde 100 kiloluk bir kişinin haftada 1,5 kilo verme hedefiyle 12 haftalık hızlı diyet programını, diğerinde de yine 100 kiloluk bir kişinin haftada yarım kilo verme hedefiyle 36 haftalık yavaş diyet programını kıyasladığını kaydetti. "Şaşırtıcı bir şekilde ve düşünülenin aksine, bu araştırma hedef kiloya ulaşmak için hızlı rejimin yavaş rejimden daha etkili olduğunu gösteriyor" diyen Purcell, araştırma sonuçlarının, yavaş rejim uygulayanların yüzde 48'inin vücut ağırlıklarının yüzde 15'inden kurtulma hedeflerine ulaşabilirken, hızlı rejim uygulayanların yüzde 78'inin bu hedefe ulaştıklarını ortaya koyduğunu belirtti. Avustralyalı araştırmacı, bunun sebeplerinden birinin psikolojik olduğunu ve motivasyonu etkilediğini belirterek, haftada 1,5 kilo verildiğinde rejimi sürdürme isteği olduğunu, ancak yarım kilo verildiğinde bu motivasyonun ortadan kalktığını kaydetti. Purcell, ayrıca yavaş gruptan dört kişinin kilo verme çabasını çok zor bularak deneyi sonuçlanmadan terk etmesine karşılık, hızlı gruptan sadece bir kişinin deneyden ayrıldığını anlattı. Katrina Purcell, bu arada çok hızlı kilo verilmesine ve vücudun aşırı derecede kalorisiz bırakılmasına karşı uyarıda da bulunarak, "Hızlı rejminizi yalnız başınıza yapmayın, bir diyetisyene danışın" dedi.