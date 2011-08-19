-"Zaferi müjdeleyen Cuma" ŞAM (A.A) - 19.08.2011 - Uzun zamandır yönetim karşıtı gösterilerin devam ettiği Suriye'de bugün de cuma namazından sonra gösterilerin düzenlendiği bildirildi. El Cezire televizyonuna telefonla bağlanan Muhammed El Hatip adlı bir aktivist, Dera kentinde düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini ve açılan ateş sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Televizyon kanalı, ülkedeki muhaliflerin bugünü "Zaferi müjdeleyen cuma" diye adlandırdıklarını duyururken, ülkenin birçok kentinde yönetim karşıtı gösterilerin düzenlendiğini belirtti.