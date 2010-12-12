-"YÜZDE YÜZ PENALTIYDI" İSTANBUL (A.A) - 12.12.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2 gol atan Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Burak, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zor bir maçı kazandıklarını belirterek, ''Gol yedikten sonra biraz zorlandık ama kaybedeceğimizi hiç düşünmedik. Bir yola baş koyduk, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz'' dedi. Kazandıkları penaltının yüzde yüz penaltı olduğunu vurgulayan Burak, maçta kendisine yapılan hareketin de yüzde yüz penaltı olduğunu ifade etti. Burak, soğuk havaya rağmen Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelip, kendilerini destekleyen taraftarlarına da teşekkür etti. -UMUT: ''TARAFTARIMIZIN DESTEĞİYLE KAZANDIK''- Umut Bulut ise iyi mücadele ettiklerini ifade ederek, ''Taraftarımızın desteğiyle kazandık. Golden sonra zor dakikalar geçirdik ama galibiyet aldık'' dedi. Umut, penaltı pozisyonunun net bir gol pozisyonu olduğunu kaydederek, ''Serhat bana vurmasa, iyi vurduğum zaman gol olabilecek bir pozisyondu. Penaltı olmasaydı da son dakikaya kadar gol atacağımıza inanıyorduk. Yüzde yüz penaltıydı. Maçın içinde sertlik vardı'' diye konuştu. Transferle ilgili bir soru üzerine Umut, şu anda sadece Trabzonspor'un başarısını düşündüğünü söyledi.