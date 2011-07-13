-"YÜZDE 30 EKSİK PERFORMANSLA ÇALIŞIYORUZ" ANKARA (A.A) - 13.07.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin mevcut ihracat, üretim yapısıyla gerek mal ticaretinde, gerekse hizmette yüzde 30 eksik performansla çalıştığını söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Görüşme öncesi açıklama yapan Çağlayan konuşmasına başlarken Hisarcıklıoğlu'na, ''Çok değerli Başkanım. Değerli eski ve eskimeyen dostum, arkadaşım'' diye seslendi. Bakanlığının ilk kez ismi açıklandığında bazı kişiler tarafından Ekonomi Bakanlığının çift başlı bir yapı oluşturup oluşturmayacağı konusunda endişelerin dile getirildiğini söyleyen Çağlayan, artık Türkiye'de ekonomi denilince akla faiz ve borsanın gelmediğini kaydetti. Reel rektörün içinden gelen kişiler olarak kendilerinin ekonomiden anladığının, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olduğunu belirten Çağlayan, geçmiş dönemde yaptığı çalışmaları hatırlattı. Devlet Bakanlığı döneminde hazırladıkları İhracata Dönük Üretim Strateji'sinin sahibinin TOBB olduğunu söyleyen Çağlayan, ilk defa Türkiye'de ithalat ve ihracatın mr'ını çektiklerini kaydetti. Sanayi Bakanlığı döneminde bile bilmediği bir çok bilgiye bu çalışmayla sahip olduğunu belirten Çağlayan, ''Çok samimi söylüyorum, ben Türkiye'nin demir çelik üretmek için 9 milyar dolarlık dünyanın en en fazla demir çelik hurda ithalatçısı olduğunu bilmezdim. O çalışma sonuçlarında gördüm ve yine otomotiv sektörü içinde otomobilin maliyeti içinde bugünün şartlarında yüzde 35 maliyet olarak gözüken elektronik ve gömülü yazılımın ben Türkiye'deki elektronik sektörünün bir tek kuruşluk girdisi olmadığını bilmezdim'' diye konuştu. Bu çalışma sonunda Türkiye'de otomotiv sektöründe hiçbir şekilde girdi vermeyen, bu sektörle çalışmamış bir elektronik sektörünün var olduğunu gördüğünü anlatan Çağlayan, oysa otomobil sektöründe maliyetin yüzde 35'ini elektronik ile gömülü yazılımın oluşturduğunu ifade etti. Çağlayan, bu oranın yüzde 70'lere çıkacağının görüldüğünü belirterek, ''Yani yarın yüzde 70 otomobil üretiminde maliyet unsuru olacak elektronik ve gömülü yazılım konusunda yapmamız gereken önemli çalışmalar var'' dedi. Dış Ticarette Yeni Rotalar çalışmasıyla 73 ülkeyle bin 243 sektörü tek tek taradıklarını anımsatan Bakan Çağlayan, bu 73 ülkenin dünya ithalatının yüzde 95,5'ini yaptığını kaydederek, şunları söyledi: ''Şu anda biz mevcut ihracat, üretim yapımızla gerek mal ticaretinde, gerek hizmette yüzde 30 eksik performansla çalışıyoruz. Yani bugün 135 milyar dolarlık ihracatı yakalaşacağımız bir ortamda yüzde 30'luk daha yapabileceğimiz bir performans bize nereden bakarsanız bakın 40 milyar dolar daha bugünkü şartlarda Türkiye'nin ihracat yapabileceğini gösteriyor. Bu konuda hangi ülkeye mal satacağımızı geçmişte maalesef iyi bilememişiz. Ama şimdi bizim elimizde radar var. Rotamız belli.'' -CARİ AÇIK SORUNU- Cari açık sorununa da değinen Çağlayan, şu değerlendirmede bulundu: ''Cari açık vermesi Türkiye'nin kaderi, kadersizliği değil. Dünyada 128 ülkenin ve dünyanın üçte ikisi cari açık veriyor. Ama biz bu konuda eğer bugünkü çalışmalarımızı başarılı bir şekilde götürürsek ki götürmek zorundayız, yapacağız bunu da. Biz Türkiye olarak cari açık değil, cari fazlayı konuşan bir ülke olacağız inşallah. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi 2023 Türkiyesinde 500 milyar dolar ihracatı yaparken ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 80 olarak planlıyoruz. İhracat ithalatı karşılamalı. Mal ticaretinde yüzde 80 olacak. Hizmet ticaretinde fazla veren bir ülkeyiz Allah'a şükürler olsun ki. Yılda 14-15 milyar dolar fazla veren bir ülkeyiz. Zaten cari ödemeler dengesi açısından en önemli kozlarımızdan biri de bu. Bunu çok rahat arttırma imkanına sahibiz. Şimdi hizmetler ve ticaret tamamıyla bakanlığımız bünyesinde toplandı. Biz şimdi hangi ürünü, neden ithalat etmek zorunda kaldığımızı, nereden ithal etmek durumunda kaldığımızın sebeplerini tamamıyla çıkartmış durumdayız. Bu konuda tabi ki beraber çalışacağız. Biz bu cari açıkla ilgili başlatmış olduğumuz çalışmayı Girdi Sanayi Stratejisi dahil olmak üzere çok kapsamlı bir şekilde çalışalım istiyoruz. Bununla ilgili bazı toplantılarla, uluslararası kuruluşlarla, bunu başarmış ülkelerle birlikte çalışalım istiyoruz. Bir diğer konu şu anda biz yeni başlattığımız çalışmayla Başbakanlık Destek Ajansıyla birlikte çalışıyoruz.'' Hisarcıklıoğlu'na TOBB'un Ekonomi Bakanlığının en büyük partneri olması teklifinde bulunan Çağlayan, özellikle cari açık, yatırım teşvik mevzuatının hazırlanması ile yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi konularında Ekonomi Bakanlığı olarak TOBB'la çok yoğun çalışmak istediklerini anlattı. Kimya, tekstil, tarım ve gıda sektörüyle ilgili bir çalışma yürüttüklerini belirten Çağlayan, Türkiye'de 6 sektörün 30 milyar dolar ara malı ithalatı yaptığını, bu tutarın cari açık dikkat alındığında ne anlama geldiğini TOBB'un kendisinden daha iyi bileceğini söyledi. -TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞILU- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında, yeni görevinden dolayı Bakan Çağlayan'ı kutlarken, Çağlayan'ın Ekonomi Bakanlığını üstlenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti. İş dünyasının derdini en iyi anlayacak kişinin Çağlayan olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Çağlayan'ın özel sektöre ve devletin tamamına bir vizyon getirdiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, 2023'de 500 milyar dolarlık ihracatın sağlanması için bunun temellerinin atılacağını ifade ederek, bu konuda da ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi ve ''Biz sizden çok memnunuz. Biz önümüzdeki dönemde sizin başarınızı kendi başarımız olarak görüyoruz. Sizin başarınız bizim başarımız demektir'' dedi. Hisarcıklıoğlu, ellerinden geldiği kadarıyla Türkiye'yi dünyaya açan bir strateji için hep beraber çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.