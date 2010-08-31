-"YÜRÜMEK" KANSERİ ÖNLÜYOR LONDRA (A.A) - 31.08.2010 - İngiltere'de yapılan bir araştırma, yürüyüş yapmanın, göğüs ve bağırsak kanseri vakalarını azaltacağını ortaya koydu. İngiliz kanser araştırmacıları, insanların daha fazla yürümesi halinde her yıl 10 bin kadar göğüs ve bağırsak kanseri vakasının engellenebileceğini bildirdi. Dünya Kanser Araştırma Fonu tarafından yapılan açıklamada, bilimadamlarının, İngiltere'de insanların daha aktif olmaları halinde 4 bin 600 bağırsak, 5 bin de meme kanseri vakasının engellenebileceğini tahmin ettiği belirtildi. Sağlık uzmanları, sağlıklı olmak için yapılan fiziksel aktivitelerin kansere yakalanma riskini düşürdüğünü belirterek, fiziksel aktivitelerin, hormon seviyesini düzenleyerek kanser riskini azalttığına inanıyor. Avrupa'da kanserlerin yüzde 8'inin nedeninin fazla kilolar ve obezite olduğu belirtiliyor.