-"Yurt ücretini ödediniz mi?" sorusu kalkacak ADANA (A.A) - 20.11.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Adana'da gezdiği Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda gördüğü ''Yurt ücretini ödediniz mi?'' yazılı tabelalarının kaldırılması talimatını verdi. Bakan Kılıç, Adana'da programı kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Hacı Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Kılıç, yurdun girişinde yer alan ''Yurt ücretini ödeniniz mi?'' yazılı hatırlatma tabelalarını görünce bunların kaldırılması gerektiğini söyledi. Öğrencilerin kaldıkları yurtları evleri gibi görmeleri gerektiğini belirten Kılıç, şöyle devam etti: ''Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla yurtlarımızda kahvaltı ve akşam yemeği katkıları devam ediyor. Burs ve kredi noktasında 1 milyon 28 bin öğrencimize Türkiye genelinde burs ve kredi veriyoruz. Buralar gençlerimiz için yurt değil adete onların birer evi gibi. Evinizin girişinde 'ücreti yatırdınız mı?' diye bir tabela olmayacağına göre, yurtlardaki bu tabelaların kaldırılmasını rica ettik. O tabela oradan hemen kaldırılacak. Öğrencilerimizin sorumluluk duygusuna itimat etmemiz lazım. Olmadığı takdirde mail adreslerine uyarı gönderilebilir. Zaten bu yurdun kapısından her gün giriş çıkış yapıyorlar. Kendilerinden bu konu çok rahatlıkla rica edilebilir.''