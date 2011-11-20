T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Yurt ücretini ödediniz mi?" sorusu kalkacak ADANA (A.A)

20 Kasım 2011 21:38

-"Yurt ücretini ödediniz mi?" sorusu kalkacak ADANA (A.A) - 20.11.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Adana'da gezdiği Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda gördüğü ''Yurt ücretini ödediniz mi?'' yazılı tabelalarının kaldırılması talimatını verdi.  Bakan Kılıç, Adana'da programı kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Hacı Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Kılıç, yurdun girişinde yer alan ''Yurt ücretini ödeniniz mi?'' yazılı hatırlatma tabelalarını görünce bunların kaldırılması gerektiğini söyledi. Öğrencilerin kaldıkları yurtları evleri gibi görmeleri gerektiğini belirten Kılıç, şöyle devam etti: ''Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla yurtlarımızda kahvaltı ve akşam yemeği katkıları devam ediyor. Burs ve kredi noktasında 1 milyon 28 bin öğrencimize Türkiye genelinde burs ve kredi veriyoruz. Buralar gençlerimiz için yurt değil adete onların birer evi gibi. Evinizin girişinde 'ücreti yatırdınız mı?' diye bir tabela olmayacağına göre, yurtlardaki bu tabelaların kaldırılmasını rica ettik. O tabela oradan hemen kaldırılacak. Öğrencilerimizin sorumluluk duygusuna itimat etmemiz lazım. Olmadığı takdirde mail adreslerine uyarı gönderilebilir. Zaten bu yurdun kapısından her gün giriş çıkış yapıyorlar. Kendilerinden bu konu çok rahatlıkla rica edilebilir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24