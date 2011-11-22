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"Yunus" ekipleri ciplerle devriye gezecek ANKARA (A.A)

22 Kasım 2011 19:10

-"Yunus" ekipleri ciplerle devriye gezecek ANKARA (A.A) - 22.11.2011 - Başkentte ''Yunus'' olarak bilinen motosikletli polisler, kışın yeni alınan ciplerle devriye gezecek. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ''Yunus'' ekipleri, kışın da görev yapacak. Bu amaçla ''Yunus'' ekiplerinin kullanımı için 10 yeni cip alındı. Polis derneği tarafından alınan ciplerin gerekli tadilatları yapıldıktan sonra devriye görevine başlayacağı bildirildi. Yeni alınan cipleri Ankara Emniyet Müdür Zeki Çatalkaya da inceledi. Çatalkaya, kışın ''Yunus'' ekiplerinin hava şartlarından dolayı devre dışı kaldığını, ancak yeni ciplerle ekiplerin görev başında olacaklarını ifade etti.

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