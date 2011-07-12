-"YUNANİSTAN'IN ÇABALARI YETERLİ DEĞİL" WASHINGTON (A.A) - 12.07.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Yunanistan'ın bütçe açığını azaltma çabalarının hala yeterli olmadığını bildirdi. IMF'nin Washington'daki merkezinde gazetecilerle biraraya gelen Lagarde, Yunanistan'ın bütçe açıklarını azaltmak ve bütçe dengesini sağlamak için önemli adımlar attığını ancak borç problemleri ile başa çıkmak için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi. Lagarde, Yunanistan'ın hükümetinin gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5'i oranında mali konsolidasyon sağlamayı başardığını ve bunun önemli bir başarı olduğunu belirtti. Ancak bu başarının yeterli olmadığına işaret eden Lagarde, yapılması gereken daha çok şey olduğunu ifade etti. Yunanistan'a yapılması planlanan ikinci yardım paketine ilişkin Lagarde, ''Benim görüşüme göre, IMF ve Avrupalı ortakları Yunanistan'a ikinci bir yardım paketinin şartlarını, süresini ve büyüklüğünü müzakere etme aşamasında değil'' dedi. Son dönemde piyasalarda var olan Avro Bölgesi'ndeki borç krizinin İtalya'ya sıçrayabileceği endişelerine ilişkin İtalya'nın, esas olarak piyasa tarafından yönlendirilen baskılarla karşı karşıya bulunduğuna işaret eden Lagarde, ''İtalya hükümeti ve Avrupalı ortaklarının çok dikkatli olacağından eminim'' dedi. Lagarde, İtalya ile ilgili bazı verilerin mükemmel olduğunu vurgulayarak, ülkenin faiz dışı açığı en düşük ülkelerden biri olduğunu ifade etti. İtalya'nın ekonomik durumunu düzeltmek için kemer sıkma çabalarını ikiye katlaması gerektiğine de dikkati çeken Lagarde, ''İtalya güçlü büyümeyi başarmalı ve bütçe açığını 2012'ye kadar gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 3'üne indirmeyi amaçlayan mali konsolidasyon politikalarına odaklanmalı'' diye konuştu.