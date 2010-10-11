-"YUNANİSTAN'A DAHA FAZLA ZAMAN VERİLEBİLİR" WASHINGTON (A.A) - 11.10.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, Yunanistan'a yapılan 110 milyar avro (154 milyar dolar) tutarındaki yardımın geri ödenmesi için daha fazla süre verilebileceğini belirtti. Strauss-Kahn, Avrupa Birliği ülkelerinin istemesi durumunda Yunanistan'ın borcunu ödemesi için verilen sürenin uzatılabileceğini ifade ederek, ''Avrupalılar bir şey yapmaya karar verirse, biz de kesinlikle aynısını yaparız. Daha faydalı olabilir ancak küçük çaplı bir fayda sağlar'' dedi. Yunan hükümetinin kamu harcamalarını azaltmak ve yardım anlaşmasının şartlarını yerine getirmek için elinden geleni yaptığına dikkat çeken Strauss-Kahn, ülkenin ek yardıma ihtiyacı olup olmayacağının küresel ekonominin gidişatına bağlı olduğunu belirtti. IMF, AB ve kendilerine geri ödemeleri arttıkça, Yunanistan'ın 2013 yılında 53,2 milyar avro olacağı öngörülen piyasalardan borçlanma miktarının, 2014 yılında 70,8 milyar avroya yükselmesini tahmin ediyor.