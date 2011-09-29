-"Yunanistan'a 2. yardım planının alternatifi yok" PARİS (A.A) - 29.09.2011 - Fransa Ekonomi Bakanı François Baroin, Yunanistan'a yapılması öngörülen ikinci yardım planının alternatifi olmadığını bildirdi. Baroin Fransız televizyon kanalı France 2'ye yaptığı açıklamada, ''Bir planımız var ve Fransa, Avro Bölgesi'ndeki ortaklarını destekleme stratejisini savunmaya ve Yunanistan'a ikinci kurtarma yardımı konusunda 21 Temmuz'da varılan anlaşmayı hayata geçirmek için çalışmaya devam edecek'' dedi. Bunun tek stratejileri olduğunu vurgulayan Baroin, 21 Temmuz'da Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde Yunanistan'a yapılması öngörülen ikinci yardım planının alternatifi olmadığını belirtti.