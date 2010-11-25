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Dünya

"YUNANİSTAN BAŞBAKANI OCAK AYINDA TÜRKİYE'DE" ATİNA (A.A)

25 Kasım 2010 17:12

-"YUNANİSTAN BAŞBAKANI OCAK AYINDA TÜRKİYE'DE" ATİNA (A.A) - 25.11.2010 - Yunan basını, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen dış politika toplantısına katılması için yaptığı daveti kabul ettiğini bildirdi. Atina'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, farklı bir gelişme olmadığı takdirde Papandreu ile Başbakan Erdoğan'ın Ocak ayında yeniden görüşeceklerini yazdı. Gazete, diplomatik kaynaklara göre, acil bir durum ortaya çıkmaması halinde, Papandreu'nun Erzurum'da yapılacak toplantının ikinci bölümüne katılacağını belirtti. ''Genellikle dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşen söz konusu toplantıya ilk defa görevde bulunan yabancı ülke başbakanının davet edildiğini'' kaydeden gazete, Papandreu'nun ziyaretine ve iki lider arasında gerçekleşecek, ''sürekli gelişmekte olan Türk-Yunan ilişkilerine daha büyük ivme kazandıracağı'' düşünülen bu buluşmaya, Türk basınının önem vermesinin nedenin de bu olduğu değerlendirmesini yaptı.

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