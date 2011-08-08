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Spor

"YÜKSEK HIZLI" FUTBOL TURNUVASI ANKARA (A.A)

08 Ağustos 2011 14:36

-"YÜKSEK HIZLI" FUTBOL TURNUVASI ANKARA (A.A) - 08.08.2011 - ''Futbolda şike soruşturması'' nedeniyle açılışı ertelenen lig öncesi futbol takımlarının hazırlık maçı yapabilmesi için Yüksek Hızlı Tren (YHT) ''devreye'' girdi. Ulaştırma Bakanlığı, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın bölgesel turnuvalar önerisi sonrası harekete geçerek, Yüksek Hızlı Tren güzergahındaki kentlerin futbol takımlarının yer alacağı bir turnuva organizasyonu için çalışmalara başladı. Organizasyon için Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Adnan Ekinci, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Eskişehirspor, Konyaspor ve Ankara Demirspor kulüpleri yetkilileriyle Ankara Tren Garı Vagon Restaurant'ta iftar yemeğinde bir araya geldi. Toplantıya, Turnuva Koordinatörü Ekinci'nin yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Demir Yolları (TCDD) Yolcu Daire Başkanı Abdülkadir Gül, Gençlerbirliği Kulübü İdari Menajeri Mustafa Kaplan, Ankaragücü Kulübü Profesyonel İşler Sorumlusu Mehmet Davarcı, Konyaspor Kulübü Genel Menajeri Mustafa Eraydın ve Ankara Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Adem Kayış katıldı.  Toplantıda, takımların önceden planlanmış kamp programları da dikkate alınarak Hızlı Tren Kupası maç takvimi belirlendi. Ankaragücü'nün kampta olacağı için yer alamayacağı turnuvada, ilk maçın 17 Ağustos'ta Konya'da Konyaspor ve Ankara Demirspor arasında saat 21.00'de, ikinci maçın ise 18 Ağustos'ta Eskişehir'de Eskişehirspor ile Gençlerbirliği arasında yine aynı saatte oynanmasına karar verildi.  Final karşılaşmasının 20 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Ankara'da oynanacağı organizasyonda, üçüncülük-dördüncülük maçı ise yapılmayacak. Berabere biten karşılaşmalarda galibi penaltı atışları belirleyecek. Karşılaşmalar TRT'den naklen yayınlanacak.  Bu arada toplantıda bu yıl ilk kez düzenlenecek organizasyonun, geleneksel hale getirilmesi, turnuva süresince futbolcuların Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile seyahat etmesi, takımların kullandığı trenlere ''Hızlı Tren Turnuvası Logosu'' giydirilmesi, şampiyon olan takımın futbolcularına madalya yerine köstekli saat verilmesi kararları da alındı. Ankara'da oynanacak Hızlı Tren Kupası final maçına, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da davet edilecek.   Gençlerbirliği Kulübü İdari Menajeri Mustafa Kaplan, sezon açılışının ertelenmesi nedeniyle uzayan arayı takımların hazırlık maçlarıyla değerlendirdiğini söyledi. Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin böyle bir organizasyon düzenleme düşüncesiyle kendilerine başvurduklarında bunu olumlu karşıladıklarını kaydeden Kaplan, ''Teknik direktörümüz Fuat Çapa da bölgesel turnuvalar düzenlenmesini önermişti. Bu doğrultuda Ulaştırma Bakanlığı'nın bu turnuvayı organize etmesi çok uygun oldu'' dedi. Gençlerbirliği Kulübü olarak Yüksek Hızlı Tren'in tanıtımını da önemsediklerini ifade eden Mustafa Kaplan, ''Hızlı tren insanların hayatlarını kolaylaştırdı. Biz de tanıtımına destek vermek istedik. Bugün maç takvimini belirledik. İlki düzenlenen bu turnuvada Gençlerbirliği de yer alacak. Organizasyon boyunca TCDD ailesiyle birlikte olacağımız için mutluyuz'' diyerek, sözlerini tamamladı.

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